Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. EP

Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más tras la crisis de los cribados

El presidente de la Junta de Andalucía promete una reforma integral del SAS y señala que se va a realizar un estudio con expertos a nivel europeo para digitalizar el sistema de gestión

Camilo Álvarez

Martes, 21 de octubre 2025, 11:41

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes una reforma integral del sistema de gestión del Servicio Andaluz de Salud ( ... SAS) tras los errores en el sistema de cribado destapados en los últimos meses. El presidente del ejecutivo andaluz ha insistido en que «va de cara», ha asumido «nuestro error» y ha recordado que «hemos empezado a aplicar el plan integral de cribado para corregir la situación a la mayor brevedad posible».

