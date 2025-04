Montero pide disculpas por sus palabras contra la sentencia absolutoria de Alves pero la tilda de «retroceso»

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha salido este martes, a última hora de la tarde, al paso de la tormenta provocada por ... sus críticas del pasado sábado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el 'caso Alves'. Después de que tanto las asociaciones de jueces y fiscales como el Consejo General del Poder Judicial hicieran sendos comunicados en los que reclamaron más «responsabilidad» a las autoridades políticas para no «socavar» la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la número dos del Ejecutivo ha pedido disculpas aunque ha insistido en calificar el auto de «retroceso» .

"Sin ningún problema, si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro estado de derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas por esa por esa expresión -ha dicho antes de asistir a un acto en la Diputación de Sevilla-, pero el fondo del asunto me importa mucho más que la manera en que la expresa".

En su intervención ante el congreso provincial del PSOE de Jaén, este fin de semana, la número dos del Ejecutivo cargó contra el auto que revocó la condena del exfutbolista Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual con unas palabras controvertidas. «Qué vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos», dijo. Esa fue la parte de sus críticas que realmente hizo saltar las alarmas del mundo judicial porque suponían cuestionar uno de los principios básicos de cualquier Estado de derecho.

En un comunicado hecho público hoy el órgano de Gobierno de los jueces no pone peros a que se manifieste disconformidad con cualquier auto judicial, pero advierte de que las autoridades públicas deberían hacer compatible las legítimas críticas con «la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones» y recuerda que revisión de lo resuelto por tribunales inferiores por parte de los superiores forma parte de la «normalidad del Estado de derecho». «El sistema de recursos se establece – expone– para buscar el acierto de la decisión última».

En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros tanto la ministra portavoz, Pilar Alegría, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitaron desmarcarse de sus palabras. Alegría alegó que Montero simplemente expresó «el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad» y Marlaska llegó a reclamar a los tribunales que hagan un esfuerzo por explicar "muy bien" sus resoluciones en casos como este para no generar la desconfianza de las víctimas en el sistema.

Fuentes de Moncloa aducían que era obvio lo que había querido decir la vicepresidenta y que entrar a pedir perdón sería asumir una interpretación que no era correcta y hacer el juego a la ultraderecha. Pero, finalmente, la presión ha sido más fuerte. Montero se ha escudado para justificar su desliz en que no es jurista. Pero en todo caso, ha insistido: "A mí me parece que la sentencia obviamente es un retroceso y las mujeres estamos cansadas también de esto".

"Creo que se tiene que generar el debate social que permita ver cómo y de qué manera somos capaces de no revictimizar a las víctimas cuando hacen sus declaraciones en los juzgados para no provocarle un doble sufrimiento".