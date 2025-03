Montero garantiza que la quita de deuda al resto de autonomías no perjudicará a Euskadi y Navarra

Euskadi mira al detalle el acuerdo sellado entre el Gobierno central y ERC para condonar la deuda con Cataluña, que también viene acompañado de una ... oferta de quita al resto de comunidades autónomas del régimen común que asciende a los 83.252 millones de euros. De ahí que este miércoles, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, haya interpelado directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para conocer de primera mano si la condonación afectará a los sistemas de regímenes forales, como Euskadi y Navarra, cuya singularidad fiscal se resguarda bajo el paraguas del Concierto y el Convenio. Y la respuesta de la vicepresidenta ha sido clara: «No».

En su intervención, Montero ha asegurado que el planteamiento que ha hecho el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera respecto a la quita de la deuda «afectaría solo y exclusivamente a las comunidades del régimen común». «Por tanto -ha apuntado- no afectaría a aquellas que tienen el Convenio o el Concierto económico; y el País Vasco y Navarra no se benefician».

La ministra, además, ha querido echar por tierra los discursos de quienen tachan de «privilegio» los sistemas forales, asegurando que «con esta medida de quita de deuda, evidentemente se pone en valor todo el discurso que se hace de responsabilidad y de autonomía en relación con el manejo de la finanza (de Euskadi y Navarra), que algunos permanentemente tachan de privilegios». De ahí que Montero haya insistido en que «cuando vienen situaciones de este tipo son otras las comunidades que se benefician de esta situación y no concretamente ni el País Vasco ni Navarra».

Montero ha desvelado, además, que los gobiernos central y vasco «llevamos ya algunos meses de conversación, y ha quedado claro desde el primer día que esa absorción de la deuda por parte del Estado no va a implicar en ningún caso una mayor aportación por parte del Gobierno Vasco o por parte del Gobierno navarro a la parte que ellos contribuyen en la financiación de la deuda del conjunto del Estado».

O, dicho de otra manera, tal y como ha querido recalcar Montero, «se hará el ajuste para que la aportación neutralice esta absorción de la deuda que tiene el Estado con las comunidades autónomas al objeto de que (Euskadi y Navarra) no paguen más de lo que venían pagando por la financiación de la deuda». «Esto ya es un acuerdo al que hemos llegado con los respectivos gobiernos y tendremos que materializarlo en el momento en que se liquide el concierto vasco-navarro para posibilitar efectivamente que, aunque no se beneficien, al menos no se perjudiquen de algo que es bueno para el resto del territorio», ha insistido.

El propio lehendakari ya anunció la semana pasada que en la próxima reunión de la Comisión Mixta del Concierto pedirá a Pedro Sánchez flexibilizar su límite de deuda, y que pueda superar el 13% acordado en su día en la misma comisión para tres años -desde el 2025 hasta el 2027 incluido- con el objetivo de impulsar la industria en un escenario de grandes incertidumbres.

Así, el Gobierno Vasco planteará formalmente dos cuestiones en dicha reunión, tal y como aseguró Pradales. La primera, flexibilizar el límite de deuda «para disponer de recursos extraordinarios ante la incierta situación geopolítica internacional y ante los retos de transformación que tiene este país». Y, dos, «neutralizar las potenciales consecuencias financieras» que esa condonación pueda tener sobre la nueva Ley quinquenual de Cupo 2027-2031.