Moncloa deja al margen de la ruptura a los populares DV Viernes, 26 octubre 2018, 06:39

La anunciada ruptura del Gobierno con el PP no será tal. La vicepresidenta, Carmen Calvo, matizó ayer que lo que queda en suspenso es la relación entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, pero que los dos partidos seguirán hablando y negociando para cuestiones importantes como políticas de Estado. «Lo que no vamos a permitir ni una vez más es que alguien del PP, como ya hizo Rajoy con Zapatero, nos agravie de una manera tan calumniosa», argumentó la número dos de la Moncloa en alusión a la acusación de golpista que el miércoles vertió el líder popular contra el presidente. Calvo argumentó que no es la primera vez que ocurre algo así.