Miriam Nogueras: «Aprovechando la visita a Junqueras a la cárcel, Urkullu debería haber ido a ver al resto de presos políticos» La vicepresidenta del PDeCAT y diputada, Miriam Nogueras, va a ser la mujer fuerte de la antigua Convergència en el Congreso. / EL9NOU Vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso Miriam Nogueras recuerda al PSOE el referéndum escocés y cree que «ahora Sánchez tiene la opción de hacer un Cameron o un Rajoy» A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 26 agosto 2018, 08:37

Con el inicio del nuevo curso político, Miriam Nogueras (Dosrius, Barcelona, 1980), vicepresidenta del PDeCAT, será la encargada de dirigir los designios de Carles Puigdemont en el Congreso. Nogueras se perfila como nueva coordinadora de su grupo en la Cámara baja y será así quien marque el pulso de las decisiones de la formación. Como anticipo, no promete apoyos a Pedro Sánchez y le exige una solución para Cataluña. «Y si no puede hacerlo el Gobierno del PSOE, entonces que lo haga el siguiente», zanja.

-¿En el inicio del nuevo curso en qué va a apretar su partido a Pedro Sánchez para que haga algún gesto con Cataluña? ¿Qué es lo urgente?

-De entrada, lo que dijimos es que no habíamos votado 'sí' a Pedro Sánchez presidente, votamos un cambio de escenario. Necesitábamos entrar en un escenario nuevo, con interlocutores nuevos. A partir de aquí, al PSOE le damos el tiempo que necesite para situarse. Pero han pasado muchos días, estamos llegando a los cien y de momento lo que nos encontramos son noticias como las del pasado jueves en las que se vuelve a judicializar el tema de las delegaciones que tiene Cataluña en el exterior, que a nivel económico son absolutamente viables y favorecen a Cataluña. Otra vez, judicializan un tema político, lo que nos hace pensar que son incapaces de sentarse en la mesa y negociar las cosas políticas con políticos.

«Si el PSOE pensaba que los síes a Sánchez eran sí y adiós muy buenas, tenemos un problema»

-¿Lo considera un paso atrás?

-Lo que el PSOE debe entender y no acaba de hacerlo es el contexto en el que esta viviendo Cataluña, que tiene los líderes políticos en prisión y en el exilio. Nuestro Gobierno, el que hemos votado, y personas relevantes como la cúpula que desactivó la célula yihadista el 16 de agosto pasado están en el exilio y en prisión. Todo esto sigue igual que cuando estaba el PP, no ha cambiado nada. Algunos hablan del acercamiento de los presos, pero eso se decide por ley, no nos han regalado nada.

-¿Qué le piden al líder del Gobierno para que esta situación cambie?

-De entrada, que no normalicen esta situación. El Gobierno español está actuando como si el contexto en el que estamos fuera normal. La situación es la misma que con el anterior Gobierno, lo único que ha cambiado es que antes estaba el PP y ahora el PSOE. Llevamos años reclamando que el Gobierno español se pare, mire hacia Cataluña y entienda que como mínimo a la mitad de la población no le interesa para nada lo que haga el Gobierno de España, excepto a España, porque está desconectada, porque ha votado que quiere ser un Estado independiente. Y, nos guste o no, es la realidad que hay en Cataluña y el Gobierno la tiene que afrontar. Tiene que sentarse y ofrecer una solución. En la primera reunión bilateral que hubo (Sánchez-Torra), la primera y la única, el PSOE no trajo ninguna propuesta, no llevaba nada preparado y fue una decepción. Pensábamos que tenían alguna estrategia o receta para empezar, no digo ya a solucionar de un día para otro, pero no hemos recibido ninguna propuesta. Les escuchamos hablar mucho, pero hacer, hacer, no han hecho nada.

«Los socialistas no llevaron propuestas a la reunión bilateral, fue una decepción»

-¿Ante esta situación prevé tener en vilo a Sánchez en cada votación en el Congreso?

-No tenemos la intención de tener en vilo a nadie, lo que queremos es que se solucione el conflicto.

-¿Qué se plantean hacer, por ejemplo, con el techo de gasto y con la ley de estabilidad presupuestaria?

-Nos piden que apoyemos esta propuesta antes de que haya unas votaciones, pero nos lo piden sin habernos consultados absolutamente nada... El acuerdo entre Podemos y PSOE está bien, porque si uno lee la mayoría de las propuestas a las que apela, ve que son cosas que hace tiempo habíamos propuesto. En julio ya avisamos de que se debía modificar la ley y propusimos una serie de cambios que son los que se han incluido, pero el Gobierno no dice nada sobre la estabilización de la aplicación del techo de gasto a los ayuntamientos.

«Quiero una solución para Cataluña. Si no puede este Gobierno, que lo haga el siguiente»

-¿A qué se refiere?

-Para nosotros es básico que se deje de maltratar a las instituciones que han cumplido, es decir, los ayuntamientos. Pero más allá de que nuestra propuesta sería mucho más exigente, es que se nos ha pedido que apoyemos una propuesta que han negociado ellos solos. Y nuestros votos pueden hacer que esto tire o no tire, con lo cual la pelota está en su tejado. Nosotros hemos dejado claro que el contexto de anormalidad en el que estamos no lo vamos a comprar como algo normal. A partir de aquí, estamos en la mesa de diálogo desde el primer día y ahí seguimos esperando.

-¿Están de acuerdo con la decisión de exhumar los restos de Franco?

-Después de haber gobernado 15 años está bien que un Gobierno del PSOE empiece a hacer cosas y a liquidar los restos franquistas que hay en España, no solo en el Valle de los Caídos. Nosotros hicimos una proposición, que además votó a favor el PSOE, en la que pedíamos la nulidad de los juicios políticos. Y esto lo ven bien. Sería incoherente que no lo hiciera. Pero es que ahora nosotros estamos sufriendo en Cataluña consecuencias de los restos franquistas que siguen en las entrañas del Estado español, con la represión, el 155 y con la judicialización de temas que son absolutamente políticos y están avalados por los votos de los ciudadanos de Cataluña.

«No es bueno meter en el conflicto a quien no está en Cataluña. No espero nada de nadie»

-En Euskadi se da por hecho que con el procés va a ser difícil que el PNV concurra en coalición junto a ustedes a las elecciones europeas.

-La verdad es que no sé cómo va a ir, aunque nosotros nos hemos mostrado desde siempre muy partidarios de sumar fuerzas para conseguir objetivos democráticos y legítimos de manera conjunta. A partir de aquí tenemos que sentarnos y mirar las propuestas o posicionamientos de todos y valorar. Pero es un tema que de entrada no hemos hablado.

-¿No se han sentado con el PNV para abordarlo?

-No.

-¿Cómo es la relación del PDeCAT con el partido que lidera Ortuzar?

-Es buena.

-¿Han sentido en algún momento falta de solidaridad del PNV hacia Carles Puigdemont?

-Nosotros no tenemos que esperar nada de nadie, tenemos que hacernos fuertes y es evidente que la realidad del País Vasco no es la de Cataluña. Por lo tanto, a partir de aquí no voy a juzgar lo que haga el PNV en beneficio de los ciudadanos del País Vasco, si cree que es lo que tienen que hacer. La relación que tenemos nosotros con ellos, con ERC y con partidos como Podemos es buena, es de diálogo y no ha habido ningún problema. Tampoco creo que sea bueno que metamos a partidos que no están en Cataluña en el conflicto catalán. Si se posicionan y hacen alguna cosa, fantástico, pero no voy a juzgar que no lo hagan.

-¿Qué le pareció que Urkullu dijera que no se podía dirigir un país vía internet, en referencia al expresident?

-Si lo hubiera dicho hace 20 años, perfecto, pero en el siglo XXI decir que no se puede gobernar un país telemáticamente, cuando además se está sufriendo una represión propia del siglo XIX, no estoy en absoluto de acuerdo. Yo soy partidaria de haber investido a Carles Puigdemont cuando tocaba, pero son también los daños colaterales de la represión.

«Tenemos que mirar las propuestas de cara a las europeas. Con el PNV aún no lo hemos hecho»

-¿Qué opina de la visita del lehendakari a Oriol Junqueras en la cárcel, la semana pasada?

-Creo que fue el propio Oriol el que pidió que le fuera a ver, y me parece perfecto. Lo que pasa es que creo que también, aprovechando el camino, debería haber ido a ver al resto de presos políticos. Claro.

-¿Va a condicionar el apoyo a los Presupuestos a lo que el Gobierno haga con los políticos presos?

-No lo centraría solo en los presos políticos y exiliados, nos encontramos un PSOE que está vendiendo que va a acabar con las políticas económicas del PP, pero esto es incompatible con seguir con un artículo 155 maquillado. Con un Gobierno de España sin reconocer o intentar entender e interiorizar lo que pasa en Cataluña... No podemos dialogar si quien tenemos delante obvia una realidad que es aplastante. Es imposible hablar de políticas de lo que sea cuando tenemos a los presos políticos y a los exiliados. Y los siguientes podemos ser... yo misma.

-¿Está diciendo que mientras haya políticos catalanes presos no hay nada que dialogar con Sánchez?

-Es que esto lo tiene que contestar el Gobierno de España, tiene que decir qué receta tiene. Si se pensaban que los síes eran sí a Pedro Sánchez y adiós muy buenas, entonces tenemos un problema.

-Sus decisiones pueden poner en jaque la estabilidad del Gobierno del PSOE y que eso implique el regreso de un ejecutivo del PP.

-Sin los votos de los independentistas a Pedro Sánchez no le salen los números por ningún sitio y eso es de cajón. Lo no que vamos a hacer aquí es haber cambiado un gobierno para regalar nada al siguiente. Esto está claro.

-¿Preferirían entonces que cayera el Ejecutivo del PSOE y se retornara a un mandato de los populares?

-No es que yo prefiera que caiga Pedro Sánchez, lo que quiero es que nosotros podamos hacer efectivo lo que han votado los ciudadanos de Cataluña. Punto. Aquí no valen gobiernos. Y si no puede hacerlo el Gobierno del PSOE, entonces que lo haga el siguiente. Lo que nosotros no podemos hacer en Cataluña es estar pendientes de si el Gobierno de España entiende o no un conflicto político del siglo XXI o de si es capaz o no de afrontarlo. Cuando hablo de esto siempre me acuerdo de Escocia o de Canadá y allí no hubo ningún problema. Se hizo un referéndum pactado, hubo dos campañas y ganó quien ganó, hubo un resultado ajustado y allí nadie ha hablado de que Escocia o de que Inglaterra esté dividida.

-¿Usted cree que el presidente socialista puede aceptar ese modelo?

-Bueno. Yo creo que ahora Pedro Sánchez tiene la opción de hacer un Cameron o un Rajoy y está en sus manos hacer una cosa u otra.