La ministra Alegría denuncia una cacería machista con las supuestas correrías de Ábalos como telón de fondo

Paula De las Heras Madrid Martes, 15 de abril 2025, 15:11 | Actualizado 15:17h.

«He de reconocer que tuve muchas dudas, pero luego pensé: 'Si yo, que soy una mujer política que tiene voz, y mi voy tiene ... eco, me callo y no denuncio estos hechos, ¿qué mensaje estoy trasladando sobre todo a esas mujeres y niñas que son víctima de insultos?». No es habitual que la ministra portavoz, Pilar Alegría, hable en ese tono en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Ministros. Tampoco que pierda la sonrisa. Este martes lo ha hecho para denunciar lo que ha descrito como una cacería machista en redes y su utilización política por parte del PP, que a su vez la acusa de hacer teatro.

El lamento de la ministra llega después de que Ok diario publicara la semana pasada una información en la que se recogía con una cámara oculta testimonios de trabajadores del Parador de Teruel sobre lo que supuestamente ocurrió en una de sus habitaciones, ocupada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020. El reportaje retomaba el hilo, sin aportar dato en firme alguno, de otra noticia publicada en 2021 por The Objetive, según la cual, el entonces todopoderoso secretario de Organización del PSOE había dejado la estancia destrozada tras una noche de sexo y excesos. El pasado viernes, después de que trascendiera que esa misma noche también se alojaron el parador otras autoridades como el entonces presidente autonómico, Javier Lambán, o ella misma, delegada del Gobierno en Aragón, Alegría decidió comparecer en rueda de prensa para ofrecer un relato detallado de su agenda aquella jornada y acallar las voces de que ya apuntaban, desde el PP, a que pudo estar al corriente de todo y lo tapó. En balde. Sus explicaciones no calmaron las aguas ni la oleada de insultos machistas en redes sociales. Este martes, Alegría ha insistido en que nunca supo nada de un episodio cuya veracidad, además, ha puesto en duda. «¿Alguien puede imaginar que si de verdad se hubiera producido lo que alguno dice en una ciudad como Teruel no estaría mucho más corroborado?. Porque yo en ese momento era delegada del Gobierno y si hubiera habido el más mínimo parte de la Policía Nacional habría sido la primera en enterarme. Y eso nunca sucedió», ha esgrimido. El lunes ya Paradores emitió un comunicado en el que desmintió «categóricamente» que en las fechas publicadas «se produjeran daños en las instalaciones del Parador de Teruel» sin entrar más a fondo, «en cumplimiento estricto de la normativa vigente en protección de datos», en lo que pudo hacer el ministro, hoy investigado por corrupción y señalado por haber colocado a sus amantes en empresas públicas. La también ministra de Educación. Alegría, con la voz quebrada, ha añadido que para ella «no están siendo días sencillos». En las redes sociales se ha visto retratada como una prostituta en brazos de Ábalos y ha recibido insultos variados que el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, condenó públicamente este lunes. Pero lo que los populares no han hecho es soltar una presa que consideran jugosa e alegan que la ministra «se escuda» en esos ataques para «desviar la atención» de lo supuestamente acaecido en Teruel, en plena pandemia.

