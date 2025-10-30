Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz de Junts per Catalunya Míriam Nogueras y el diputado Josep Maria Cruset en el Congreso de los Diputados. EFE

La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez

El 86% de las bases votan a favor de retirar el apoyo al PSOE, con una participación del 66%

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:35

La militancia de Junts ha respaldado este jueves de manera mayoritaria la decisión de la cúpula del partido de romper con Pedro Sánchez. En una ... consulta celebrada de manera telemática entre el miércoles y el jueves, los partidarios de dar por concluida la colaboración con los socialistas han sumado el 86% de los votos, frente al 10% que se han posicionado contrarios. La participación ha rondado el 66%, en un censo de unos 6.300 militantes.

