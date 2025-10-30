La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez

La militancia de Junts ha respaldado este jueves de manera mayoritaria la decisión de la cúpula del partido de romper con Pedro Sánchez. En una ... consulta celebrada de manera telemática entre el miércoles y el jueves, los partidarios de dar por concluida la colaboración con los socialistas han sumado el 86% de los votos, frente al 10% que se han posicionado contrarios. La participación ha rondado el 66%, en un censo de unos 6.300 militantes.

Los simpatizantes postconvergentes que pagan su cuota al partido debían responder sí o no o en blanco a la siguiente pregunta: «¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección ejecutiva nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?». La decisión de romper llegaba con un apoyo unánime de la cúpula juntera, reunida el lunes pasado en Perpiñán (Francia), y del 93% del consejo nacional, convocado el martes.

Dos años después de firmar el acuerdo de Bruselas, por el que Junts invistió a Sánchez a cambio de un ley de amnistía y de poner en marcha una mesa de diálogo en Suiza para buscar una salida a la resolución del conflicto catalán, la alianza de los junteros con los socialistas salta por los aires. La formación secesionista culpa de la ruptura al PSOE y al Gobierno, a los que acusa de no haber cumplido las promesas: ni la amnistía ha permitido a Puigdemont regresar, ni se ha iniciado una negociación sobre el referéndum ni sobre un cupo catalán, ni la lengua catalana ha sido reconocida de manera oficial en la UE ni se ha completado la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. Junts considera que no ha obtenido réditos su apoyo al PSOE en el Congreso y ha decidido dinamitar el acuerdo y pasar a la oposición.