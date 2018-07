Miguel De los Toyos: «El acuerdo forma parte de nuestros genes»

El socialista Miguel De los Toyos lleva toda una vida en el Ayuntamiento de Eibar. Entró en 1995 como concejal y desde 2008 ha ocupado el cargo de alcalde. Si su partido, el PSE-EE, y los eibartarras le apoyan, el año que viene se presentará a la reelección. «No voy a encontrar nada más gratificante que ser alcalde de mi municipio», asegura.

-¿Cómo se ha visto esta legislatura como alcalde de Eibar?

-Las legislaturas dependen de cómo esté compuesto el Ayuntamiento y de los acuerdos de gobierno. En esta legislatura no tenemos ningún acuerdo con nadie, gobernamos en minoría, con las virtualidades y problemas que esto conlleva. El acuerdo siempre ha formado parte de nuestros genes y, en este caso, el estar en minoría nos ha exigido ese esfuerzo negociador diario.

-Gobierna con diez concejales, uno menos que la oposición, que tiene once en total (cinco de EH Bildu, cinco del PNV y uno de Irabazi). ¿Hasta qué punto ha condicionado esto su mandato?

-Claro que lo ha condicionado. No se trabaja igual cuando tienes un acuerdo que te da una mayoría suficiente para sacar las cosas adelante, que cuando con cada tema tienes que conseguir convencer a la oposición. Pese a las dificultades, estamos avanzando. Los partidos que no tienen la mayoría tienen tres opciones: ayudar a hacer, no ayudar, pero dejar hacer y bloquear.

-¿Se dan muchos casos de no dejar hacer o de bloquear en Eibar?

-Es una postura que no entiendo y aquí, de momento, no se han dado muchos casos de estos. Hemos sacado adelante la mayoría de las iniciativas. Hay veces en las que la oposición se une y no conseguimos llevar a cabo las mociones, pero han sido cuestiones no estratégicas. Los Presupuestos los hemos aprobado cada año.

-¿Cuáles han sido los principales hitos de su Alcaldía?

-Estamos en una legislatura que comenzó en un contexto de crisis. Todavía se cuestiona el haber salido de la recesión y la economía familiar sigue resintiéndose. El mayor logro ha sido seguir reforzando servicios públicos con Presupuestos más bajos. El municipio, además, ha mejorado en cuanto a calidad urbana. También hemos querido mostrar nuestra solidaridad a los que lo han pasado mal y a los refugiados que han venido.

-¿Le quedan retos por cumplir?

-Afortunadamente, quedan muchísimos retos por cumplir. Es necesario tener una visión estratégica, tenemos metas importantes desde una visión industrial. Si trabajamos bien la industria, el empleo vendrá de la mano. También están los retos de las pequeñas cosas: que la ciudad esté más limpia, bien asfaltada...

-Altuna y Uria ha retomado el proyecto para regenerar Errekatxu, que se paralizó hace ocho años por la crisis. ¿Significa esto que Eibar se ha recuperado?

-Sí, es un síntoma de que nos estamos recuperando. En la economía familiar sigue habiendo muchos casos dramáticos, pero la macroeconomía parece ir a mejor.

Primer edil Abogado Perfil Eibartarra de 50 años. Casado y con dos hijos. Licenciado en Derecho. Ejerció de abogado hasta que en 1995 entró en el Ayuntamiento de Eibar como concejal. Habla castellano. PSE-EE Política Alcalde de Eibar desde el año 2008. Antes, desde 1995, había sido concejal en las áreas de Servicios, Hacienda, Obras y Urbanismo. Entre 2003 y 2008 fue portavoz del equipo de Gobierno.

-¿El controvertido espacio multiusos de Errebal es otra de las iniciativas que saldrá adelante?

-Estoy convencido de ello. La paralización de Errebal ha venido derivada de unos incumplimientos por parte de la empresa constructora. Le hemos rescindido el contrato y ahora estamos en la fase de contratar una nueva empresa. Para finales de este año o para principios de 2019 volverá a tener movimiento.

-¿Y qué va a pasar con la Casa de la Mujer de Eibar?

-Los locales que se habilitaron se han quedado pequeños y el espacio que les interesaba era la parte delantera del frontón Astelena. Para ese momento ya estábamos haciendo un proyecto de refuerzo para esa parte del edificio, con un coste de 800.000 euros. Tenemos que decidir qué usos le vamos a dar. Como alcalde, me sumo a las propuestas del área de la mujer.

-¿Se presentará a la reelección como alcalde del municipio?

-Sí, siempre que el partido y la gente confíen en mí. No voy a encontrar nada más gratificante que ser alcalde de Eibar.

-Se ha reunido con los alcaldes de Sahagún y Jaca para homenajear la II República en Eibar. Reclamó un posicionamiento más claro del PSOE por la República y anticipó que «el futuro será republicano». ¿Recibió respuesta?

-El partido no me pegó ningún cachete (ríe). Eibar fue el primer municipio que proclamó la República. Nos surgió la oportunidad de celebrarlo con Sahagún y Jaca, segundos y terceros en hacerlo. Mi tío abuelo, Juan De los Toyos, fue el que proclamó la República en Eibar. Tengo genes republicanos. No lo puedo evitar. No sé si hay un sistema de organización del Estado perfecto, pero creo que la República es el menos malo. Abogo por que no tengamos complejo a abrir el debate. En la Transición se hizo un pacto para poder salir de la dictadura y el PSOE se tuvo que dejar pelos en la gatera y aceptar una Monarquía parlamentaria. ¿Pero ese acuerdo es para siempre?

-¿Qué propone?

-En algún momento habrá que replantearse la situación. Quienes no habían nacido en aquella época tienen derecho a opinar sobre si prefieren la República o la Monarquía. La República es pasar la responsabilidad de cómo gestionar el Estado a la sociedad. La III República es posible. No sé cuándo ni si la veré. El PSOE debería ser más ambicioso y dar pasos hacia ella.