¿NO TENEMOS MIEDO? Sentirlo y retarlo nos humaniza. Y nos diferencia de los terroristas que enlutaron Barcelona y Cambrils LOURDES PÉREZ Viernes, 17 agosto 2018, 07:03

La palabra es casi lo único que nos queda en medio de la desolación. Frente al silencio devastador que extienden las tragedias, frente al manto de hermetismo que genera la violencia más indiscriminada y atroz, es la palabra lo que permite salir del aturdimiento y contar -contarnos los unos a los otros- lo que se ha soportado. Un discurso, una frase en un discurso, puede cambiar el curso de los acontecimientos. La palabra fue borrada de las calles de Barcelona y Cambrils hace un año, cuando el yihadismo reventó la convivencia y el bullicio en uno de los lugares del mundo donde más se puede disfrutar no solo de la vida, sino de la buena vida. Por eso es preciso encontrar un banderín de enganche emocional que contrarreste el relato de la barbarie, de la sinrazón, del fanatismo que siempre estará en condiciones de matar porque no le importa morir. Los catalanes lo hallaron en las lúgubres horas que siguieron a los atentados del 17 de agosto, hace ahora justo un año, con tres simples palabras escritas en las pancartas y anudadas en la garganta. 'No tinc por'. 'No tengo miedo'.

Es difícil no conmoverse ante el recuerdo de ese clamor, tan efectivo como para romper el silencio helador y paralizante que provoca el terrorismo en medio de la normalidad; tan epidérmico como para reunir en torno a él a millones de ciudadanos catalanes, españoles, europeos y de todo el mundo solidarios en el drama, antes de que los abucheos al Rey y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, empañaran la multitudinaria manifestación en repulsa por los crímenes yihadistas. Y, sin embargo, hay que preguntarse si de verdad no tenemos miedo. Y si, en realidad, esa proclama es la más útil y cabal para hacer frente a un terror que se ha convertido en perenne, que siega la humanidad en el universo islámico y que sigue sacudiendo de tanto en tanto la plácida libertad a la que aspiramos en los estados democráticos. Gritar al unísono 'No tengo miedo', 'No tenemos miedo', pretende una catarsis colectiva para tratar de que las cosas vuelvan a su sitio natural tras la catástrofe, advirtiendo a los asaltantes que pierdan toda esperanza porque no nos amedrentan. Pero en nuestro fuero interno, todos sabemos que no es así. Que les tememos porque se sitúan fuera de nuestras coordenadas vitales, o porque simulan vivir como nosotros mientras maquinan cómo destruir la seguridad sobre la que construimos nuestra existencia libre. Si como sociedad pasamos página rápido -ocurrió en Madrid después de la masacre del 11-M y ha sucedido en la Cataluña inmersa en las tribulaciones del procés-, es porque la rutina nos devuelve a nuestro ser y nos evita un miedo insufrible.

Asusta comprobar el destrozo que puede provocar una mera furgoneta lanzada contra la multitud indefensa

Pero sí, tenemos miedo. Y ya se sabe que la valentía no pasa por no sentirlo cuando hay motivos tangible -eso es temeridad-, sino por asumirlo y hacerle frente con toda conciencia. Porque asusta comprobar el destrozo que puede provocar una mera furgoneta lanzada contra la multitud indefensa. Porque aterroriza contemplar a los terroristas colocándose los cinturones explosivos entre sonrisas complacientes. Porque sobrecoge saber que solo conocemos los atentados que se consuman, no los otros muchos que se abortan bajo el sigilo policial. Porque inquieta que un año después de las investigaciones en torno al 17-A persistan los puntos oscuros y haya dudas sobre la coordinación de las distintas fuerzas de seguridad. Porque indigna que las víctimas hayan tenido que verse forzadas a clamar contra su «abandono» y contra la instrumentalización política de su dolor.

El miedo, percibirlo, asumirlo y retarlo, nos humaniza. Nos recuerda que pertenecemos a la comunidad de los seres que sienten y que padecen. El miedo no parece tener lugar en el alma de los terroristas. Por eso su inhumanidad nos resulta tan inaccesible. Y es lo que nos diferencia de ellos.