El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo» El portavoz de ERC ha comenzado su intervención de este miércoles con un mensaje de apoyo al político guipuzcoano

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, durante su intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados.

J.M. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:16

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha tenido un bonito detalle este miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados con el diputado guipuzcoano y portavoz nacional del PP Borja Sémper, al que ha definido como «amigo» y ha eviado un abrazo y «mucha fuerza».

«Me van a permitir que empiece enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo que seguro que nos está viendo y que está luchando. Así que me van a permitir, por favor, que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a Borja Sémper. Un abrazo y mucha fuerza, amigo», han sido las palabras pronunciadas por Rufián al comienzo de su intervención tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.

Sémper anunció el pasado mes de julio que padecía cáncer, después de que se le detectara un «tumor cancerígeno», sin precisar su localización ni el tipo concreto. En aquel momento, explicó que se encontraba en fase 1 y que había sido «una suerte» haberlo detectado «en ese estado primario».

#EnDirecto | Rufián comienza su intervención en el Congreso mandando un abrazo a Borja Sémper (PP), que hace unos meses anunció que tenía cáncer: "Un abrazo y mucha fuerza, amigo" pic.twitter.com/VS9pQGD4qe — Europa Press (@europapress) November 12, 2025

Desde el anuncio han sido muy contadas las apariciones públicas del Sémper quien se encuentra temporalmente apartado de la vida política por su delicado estado de salud.