Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, durante su intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados. EFE

El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»

El portavoz de ERC ha comenzado su intervención de este miércoles con un mensaje de apoyo al político guipuzcoano

J.M.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha tenido un bonito detalle este miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados con el diputado guipuzcoano y portavoz nacional del PP Borja Sémper, al que ha definido como «amigo» y ha eviado un abrazo y «mucha fuerza».

«Me van a permitir que empiece enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo que seguro que nos está viendo y que está luchando. Así que me van a permitir, por favor, que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a Borja Sémper. Un abrazo y mucha fuerza, amigo», han sido las palabras pronunciadas por Rufián al comienzo de su intervención tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.

Sémper anunció el pasado mes de julio que padecía cáncer, después de que se le detectara un «tumor cancerígeno», sin precisar su localización ni el tipo concreto. En aquel momento, explicó que se encontraba en fase 1 y que había sido «una suerte» haberlo detectado «en ese estado primario».

Desde el anuncio han sido muy contadas las apariciones públicas del Sémper quien se encuentra temporalmente apartado de la vida política por su delicado estado de salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  7. 7

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  8. 8

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  9. 9

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  10. 10 Karlos Arguiñano: «He optado por un libro pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»

El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»