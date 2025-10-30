Mendoza abre este viernes la ronda de contactos para buscar apoyo a los Presupuestos de 2026

El Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa que conforman PNV y PSE en coalición, iniciará mañana la ronda de contactos con los grupos junteros ... de la oposición, EH Bildu, PP y Elkarrekin Gipuzkoa, en busca de nuevos acuerdos en materia presupuestaria. Los socios de coalición requieren del apoyo de otro partido para sacar adelante los Presupuestos del territorio para 2026, al faltarles un voto para la mayoría absoluta. En el último ejercicio presupuestario, el Ejecutivo foral que dirige la jeltzale Eider Mendoza logró aprobar las Cuentas de 2025 para Gipuzkoa con la mayoría absoluta del pleno lograda gracias a los tres votos del PP. El año anterior, sin embargo, se vio obligada a retirar el proyecto y prorrogar los Presupuestos al no recibir el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición.

Las reuniones con los grupos junteros darán inicio un día después de que la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza (PNV), el primer teniente de diputada general, José Ignacio Asensio (PSE), y la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre (PNV), presenten esta mañana públicamente el Proyecto de Norma Foral del Presupuesto de Gipuzkoa de 2026. Tras la rueda de prensa de presentación que se llevará a cabo en el palacio foral de la plaza de Gipuzkoa, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, recibirá a la diputada general, Eider Mendoza, acompañada de la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, quienes le harán entrega del Proyecto de Norma Foral del Presupuesto para iniciar así el trámite parlamentario.

El Gobierno foral tiene menos de dos meses para lograr los apoyos que le permitan sacar adelante las Cuentas guipuzcoanas, ya que el pleno de aprobación se llevará a cabo en fechas previas a las vacaciones navideñas.

De cara a la negociación que arrancará mañana, Eider Mendoza recordaba, en una entrevista en este periódico, que hasta ahora han conseguido pactos con Podemos y el PP, y que «solo falta que EH Bildu se sume a los acuerdos importantes». En ese sentido, la diputada general expresó que durante diez años la coalición soberanista ha votado 'no' a los presupuestos guipuzcoanos «de manera sistemática» y afirmó que espera que «la undécima sea en el sentido contrario, que sea un 'sí'».

El PSE, por su parte, también ha apostado por hablar con todos los grupos junteros. «Hablaremos con todos», avanzó Asensio en este periódico, pero recordó que en la última negociación después de siete reuniones con EH Bildu «se levantaron de la mesa alegando una supuestas cuestiones previas».