Asensio, Mendoza y Agirre, con los Presupuestos de 2025. LUSA

Mendoza abre este viernes la ronda de contactos para buscar apoyo a los Presupuestos de 2026

La diputada general de Gipuzkoa y el socialista Asensio presentan hoy el proyecto de norma para el que les falta un voto para alcanzar la mayoría absoluta

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:57

El Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa que conforman PNV y PSE en coalición, iniciará mañana la ronda de contactos con los grupos junteros ... de la oposición, EH Bildu, PP y Elkarrekin Gipuzkoa, en busca de nuevos acuerdos en materia presupuestaria. Los socios de coalición requieren del apoyo de otro partido para sacar adelante los Presupuestos del territorio para 2026, al faltarles un voto para la mayoría absoluta. En el último ejercicio presupuestario, el Ejecutivo foral que dirige la jeltzale Eider Mendoza logró aprobar las Cuentas de 2025 para Gipuzkoa con la mayoría absoluta del pleno lograda gracias a los tres votos del PP. El año anterior, sin embargo, se vio obligada a retirar el proyecto y prorrogar los Presupuestos al no recibir el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición.

