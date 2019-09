Mendia: «Espero que Podemos no dé a la derecha la satisfacción de volver a las urnas» Alfonso Gil, Idoia Mendia e Iñaki Arriola, a la llegada del acto. / Myreia lópez Los socialistas vascos cargan contra los de Pablo Iglesias por no aceptar los planteamientos de Pedro Sánchez DAVD GUADILLA Sábado, 7 septiembre 2019, 13:42

«Espero que Unidas Podemos no dé a la derecha la satisfacción de volver a las urnas». Los socialistas vascos han salido en tromba para defender la estrategia de Pedro Sánchez de rechazar integrar ahora a Unidas Podemos en un gobierno de coalición. La distancia entre ambas partes parece insalvable a corto plazo. Y si no hay acuerdo antes del 23 de septiembre, las elecciones serán el 10 de noviembre. Un escenario que los dirigentes del PSE insisten en que no quieren y que si llega a él será por culpa de los de Pablo Iglesias.

Dos días depués de la fallida cita entre las delegaciones del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, los socialistas vascos han arrancado de forma oficial el curso político con un acto en Txurdinaga al que han acudido sus principales dirigentes, con Idoia Mendia a la cabeza. Al lado de la secretaria general también han estado el consejero del Gobierno vasco y presidente del partido, Iñaki Arriola; el secretario de Organización, Miguel Ángel Morales; el exlehendakari y diputado Patxi López, el teniente de alcalde de Bilbao, Alfonso Gil...

Han sido Mendia y Arriola los encargados de dejar clara cuál es la posición del PSE. Y como era de esperar, no hay fisuras con la mantenida por Ferraz. «No hay otro Gobierno posible que uno presidido por Pedro Sánchez», ha proclamado la líder del partido, quien ha añadido. «Ahora todo está en el aire porque Unidas Podemos no sabe qué hacer. Estamos pendientes de que cunda la sensatez».

Más contundente aún ha sido Arriola. «Es triste que no se elija dar esperanza e ilusión a un país y se anteponga la exigencia de estar presentes en un Consejo de Ministros. Si hay que pelear, pelearemos, pero lo mejor es un Gobierno progresista antes del día 23», ha asegurado el consejero de Vivienda, el 'hombre fuerte' de los socialistas en el Ejecutivo vasco.

Con un clima preelectoral cada vez más evidente, la pelea que mantienen socialistas y Unidas Podemos es la de la del relato. Trasladar la responsabilidad al 'otro' en caso de que haya adelanto de los comicios. Y, en este contexto, Arriola ha defendido la actitud de su partido. «Estamos presentes en todos los ámbitos. estamos comprometidos, no estamos amarrados a la pancarta, hacemos que sean posible los avances en la libertad y en expectativas de futuro. Somos la izquierda útil», en alusión a Unidas Podemos.

Mendia también ha ensalzado su propuesta en Euskadi. «Los socialistas vascos contamos con más alcaldes, compartimos más gobiernos municipales y los tres forales, y seguimos sosteniendo una nueva forma de hacer política desde el Gobierno vasco». Y ha lanzado un aviso a la oposición en el Parlamento, a escasos meses de que arranque la negociación presupuestaria. «Nuestra voluntad de llegar a acuerdos está contrastada. Ahora la oposición tiene que fijar su posición, decir que quiere hacer en el tiempo de legislatura que nos queda. Yo voy a ser optimista. Vuelvo a ofrecer la mano tendida del socialismo vasco para acuerdos sin vetos ni exclusiones», ha afirmado.