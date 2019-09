Mendia avisa a Urkullu de que no se subirá «a ningún tren que lleve por el barranco lo logrado con el Estatuto» Idoia Mendia y Eneko Andueza acceden al Parlamento Vasco este viernes. / EFE La líder del PSE alerta a quienes tengan «tentaciones de usar este año para revolver», que ellos trabajarán «para resolver» A. GONZÁLEZ EGAÑA Viernes, 20 septiembre 2019, 18:14

Idoia Mendia ha advertido al lehendakari que el PSE-EE no va a poner en peligro todo lo conseguido en Euskadi gracias al Estatuto de Gernika «en el periodo de mayor prosperidad, que ni siquiera el terrorismo pudo abatir». Ha puntualizado a Iñigo Urkullu que los socialistas no van a subir «a ningún tren que vaya a descarrilar y que se lleve por el barranco todo lo que hemos logrado». Le ha reprochado que «ha vuelto a traer aquí su propuesta. La suya y la de su partido. «La del concierto político», cuando «sabe que no es la nuestra», le ha remarcado convencida de que «el mayor problema que tiene es que pretende unos objetivos que compartimos, pero por vía inadecuada». Mendia le ha recordado que los socialistas también quieren un autogobierno «con garantías». «Pero no lo vamos a conseguir con un modelo confederal como el que usted propone», ha avisado.

Durante los 33 minutos que ha utilizado para su intervención en el pleno de política general, la líder del PSE se ha referido en estos términos al desarrollo del autogobierno y le ha recordado a su socio de gobierno de coalición que este año se cumplen 40 años del Estatuto que ha hecho crecer a a Euskadi, «con entendimientos y desacuerdos».

Ha refrescado a Urkullu que los socialistas defienden una reforma constitucional y le ha pedido que se olvide del modelo confederal y «unamos fuerzas para mejorar el sistema actual, logremos objetivos compartidos por caminos viables y efectivos».

Como ha venido diciendo el PSE a lo largo de toda la legislatura, cualquier cosa que quiera reemplazar «la experiencia de mayor éxito de nuestra historia, la que estamos viviendo, deberá sostenerse sobre la pluralidad y la legalidad». «Si hacemos este viaje que sea para lograr algo mejor, más integrador y más progresista», ha apuntado.

La secretaria general de los socialistas vascos ha aprovechado su tiempo en la tribuna de oradores para instar a todos los grupos parlamentarios a seguir trabajando, sin detenerse a buscar «rendimiento particular» en las próximas citas de las elecciones generales y autonómicas. «Así que si hay alguien que tiene tentaciones de usar este año para revolver, vaya por delante que los socialistas vamos a trabajar para resolver», ha alertado.

También ha destacado el papel de los socialistas vascos en la construcción de la «Euskadi social y de progreso» con su participación en el nacimiento y el «rescate» del Estatuto en lo peor de la crisis como instrumento útil para combatirla. Y, además, ha subrayado el compromiso del PSE con la estabilidad de las instituciones, singularmente, del Gobierno Vasco y con una agenda política que tenga como prioridad lo que de verdad preocupa a la ciudadanía, lejos de las pretensiones nacionalistas.

Ha situado como primer asunto el empleo digno, y otros como la igualdad real entre hombres y mujeres y aspectos derivados de ella, como la lucha contra la brecha salarial, el acceso de los jóvenes a la vivienda, la consolidación del turismo como una industria sostenible o la lucha contra la crisis medioambiental.

Se ha referido también a la triple inversión del Gobierno Vasco: la inversión en acuerdos, en el apoyo al tejido productivo y en cohesión, en el sistema público que blinda derechos, corrige desigualdades y garantiza el entorno adecuado para el crecimiento económico.

En el terreno de la convivencia y el pacto social ha abogado por una Ley de Memoria Histórica. «Se la debemos a quienes perdieron todo por preservar la libertad para todos. Se la debemos, para que recuperen la dignidad que les quisieron robar. Hay que cerrar con memoria democrática la herida en la que siguen hurgando quienes desprecian a estas víctimas», ha apuntado.

Sobre las consecuencias del terrorismo, ha insistido en la máxima de que hay deslegitimar cualquier razón que en algún momento alguien haya esgrimido para matar, secuestrar, marginar, torturar y perseguir a otro ser humano. «Franco acabó y ETA acabó», ha citado para afear que «todavía hay quienes excusan a Franco y quienes excusan a ETA». «Los socialistas repudiamos el franquismo y el terrorismo. Y no podemos admitir que haya quienes todavía en esta Cámara relativicen una sola forma de vulneración de derechos y de ataque a nuestras libertades», ha expuesto.

El PSE también ha apuntado que mantiene su propuesta de pacto social, de acuerdo transversal sobre la convivencia que suponga «un rearme moral» de la sociedad sobre la idea básica de que «ni antes, ni ahora, ni en el futuro vamos a encontrar ninguna razón política que justifique el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos».