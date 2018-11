Mendia admite que le preocupa que el PNV «nos lleve al abismo catalán» Mikel Torres, Miguel Ángel Morales, Idoia Mendia e Iñaki Arriola, ayer en el comité nacional del PSE. La líder del PSE invita a Torra a aprender de la «estabilidad, el bienestar económico, la cohesión y la pluralidad» de Euskadi A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 08:30

Idoia Mendia manifestó ayer su preocupación por que su socio, el PNV, emule a Cataluña y haciendo apuestas que «quiebran los cimientos de la convivencia y de la pluralidad» y que «vuelva a acercarnos» a todo aquello que hace catorce años «nos llevó al borde del abismo». La secretaria general de los socialistas vascos presidió ayer en Bilbao el comité nacional del PSE-EE, el máximo órgano entre congresos, reunido para refrendar a sus candidatos a las elecciones municipales y forales del 26 de mayo de 2019. En su discurso ante la plana mayor del partido en Euskadi, aprovechó para dirigirse al president de la Generalitat, Quim Torra, que hoy visita Vitoria y San Sebastián, e invitarle a que aprenda de la «estabilidad, bienestar, cohesión y pluralidad» de Euskadi. Mendia lamentó que se escuche a algunos dirigentes del PNV que sienten «envidia» por la situación de Cataluña, y que los jeltzales «puedan jugar con todo esto y abandonar el equilibrio, la serenidad y poner en peligro las respuestas sociales a las demandas de la gente».

En opinión de la líder del PSE, es «muy difícil» entender que alguien pueda «arriesgar» la estabilidad de un modelo de autogobierno, como el vasco, «sin parangón internacional», que «todavía hoy haya quien no asuma la pluralidad de Euskadi, porque de nada sirve invocar esa pluralidad cuando luego se presentan propuestas que no admiten más que adhesiones inquebrantables».

Mendia aseguró no entender que no se haya dado marcha atrás al acuerdo de bases con EH Bildu y, tajante, apuntó que su formación no va a permitir «que se nos señale como buenos o malos vascos en función de si les damos o no la razón». «Es muy difícil entender que todavía hoy el PNV no haya dado marcha atrás a ese intento de diferenciar nacionales vascos y ciudadanos a secas, vascos de primera y de segunda», reprochó. Para la líder del PSE ése es el camino «excluyente y sectario, el del señalamiento de enemigos externos e internos, que siguen peligrosamente otros países, y es el camino que se ha seguido en estos años en Cataluña».

Con la mirada puesta en la cita electoral de 2019, Mendia reivindicó «con más fuerza que nunca» la «impronta» socialista en las políticas que desarrollan ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco, que se materializa en «igualdad, solidaridad, justicia social, libertad, pluralidad».