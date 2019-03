Mendia acusa al PNV de «poner la estrella de David» a los que no son nacionalistas

Idoia Mendia lamenta que el PNV «siempre» categorice a los vascos y diga continuamente «quiénes son los mejores vascos y los más adecuados para defender los intereses de Euskadi en otros lugares». «A mí lo de que me pongan la estrella de David no me ha gustado nunca», aseguró ayer la secretaria general de los socialistas vascos.

En declaraciones a Radio Euskadi, Mendia criticó «la soberbia» de los jeltzales por erigirse en el «único» defensor de los intereses de los vascos. A su juicio, cada uno tiene que pensar y defender en libertad, y los socialistas «llevamos en esta tierra más que nadie defendiendo los derechos y las libertades de los vascos. Somos el partido más antiguo de Euskadi y tenemos una hoja de servicios impecable al servicio de este país».

En este sentido, subrayó que la formación nacionalista habla de «defender mejor» a los vascos y de que «su voto vale doble», y apuntó que tienen «claro» para qué quieren que voten al PSOE. «Creemos que España vive un momento muy importante. Tenemos que frenar a las derechas porque el modelo de país que proponen es un modelo uniforme de España, donde no caben las diferencias territoriales, pero tampoco las de identidad sexual, de libertad de pensamiento, y nos están diciendo que ni siquiera vamos a tener libertad de manifestación», aseveró.

Asimismo, la líder del PSE-EE confió en que después del verano, una vez celebradas las elecciones generales y las municipales, el Gobierno Vasco del PNV y de los socialistas pueda volver a pactar con la oposición.