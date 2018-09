r Mendia acusa a PNV y EH Bildu de pactar un país «en el que no cabemos todos» La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, junto a la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, ayer en Bilbao. / BORJA AGUDO JOSU GARCÍA BILBAO. Domingo, 16 septiembre 2018, 11:00

Los socialistas vascos dieron ayer inicio al curso político con un acto en la sede del partido en el barrio bilbaíno de Txurdinaga. En la primera cita de una temporada que estará marcada por las elecciones forales y municipales de la próxima primavera, el PSE trajo a la capital vizcaína a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, que fue muy aplaudida por el casi centenar de militantes, cargos públicos y simpatizantes que se congregaron.

En su vuelta a su ciudad natal, Celáa, que hizo una defensa a ultranza del Ejecutivo de Sánchez, compartió protagonismo con Idoia Mendia. La secretaria general del PSE volvió a marcar distancia con respecto al PNV, al que reprochó el pacto que los nacionalistas alcanzaron con EH Bildu para sentar las bases de un nuevo Estatuto. Un asunto que sigue polarizando la política vasca estos días y que amenaza con generar tensiones entre los dos socios que sustentan el Gobierno vasco.

La líder socialista insistió en el papel desarrollado por su partido, «pactando también que el Gobierno de Euskadi no se distrajera en debates que encantan a los nacionalistas». En este sentido, Mendia prometió seguir por ese camino, dejando atrás otros debates que considera estériles. Por eso trazó una línea roja con respecto al nuevo Estatuto, cuyas bases han acordado PNV y EH Bildu. Sin citar a estos partidos expresamente sostuvo que «lo que hacen, lo que escriben, lo que votan y lo que ratifican, es que quieren una Euskadi en la que no cabemos todos. Un país de adhesiones inquebrantables a los fundamentos del nacionalismo, a su interpretación particular de la Constitución», advirtió.