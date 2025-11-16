Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rosa Lluch, en una imagen de octubre de 2019. EFE

Rosa Lluch: «A mi padre le denegaron la escolta la víspera de que lo mataran»

25 aniversario ·

Una de las hijas del exministro da las gracias a la sociedad catalana por su «apoyo brutal» en 2000

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:30

Rosa Lluch había empezado a trabajar en la Universidad de Barcelona en septiembre de 2000 y estaba en el mismo departamento que su padre. Ernest ... Lluch era catedrático en Historia del Pensamiento Económico y ella analizaba los ingresos y los gastos en la época medieval. «Allí no éramos padre e hija», confiesa mientras evoca ese aire inconfundible de los comienzos de juventud. Aquel 21 de noviembre de 2000 los dos fueron a comer juntos.

