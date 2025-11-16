Rosa Lluch: «A mi padre le denegaron la escolta la víspera de que lo mataran»

Rosa Lluch había empezado a trabajar en la Universidad de Barcelona en septiembre de 2000 y estaba en el mismo departamento que su padre. Ernest ... Lluch era catedrático en Historia del Pensamiento Económico y ella analizaba los ingresos y los gastos en la época medieval. «Allí no éramos padre e hija», confiesa mientras evoca ese aire inconfundible de los comienzos de juventud. Aquel 21 de noviembre de 2000 los dos fueron a comer juntos.

«Habló mucho aquel día. Mi padre siempre lo hacía pero aquella vez habló de otras cosas.Me he dado cuenta, con el tiempo, que en aquella comida me dio muchísima información de muchos temas», cuenta Rosa. Le pidió que terminara su tesis de una vez, le explicó su visión sobre algunos asuntos familiares, le contó que sostenía varias revistas y asociaciones culturales a fondo perdido y, antes de los postres, le confesó que la víspera había pedido que le pusieran escolta. Y que se la habían negado. Horas después de esa comida, aquella misma noche cuando entraba en su garaje, ETA le asesinó.

«La delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, había citado a Gemma Nierga y a mi padre para hablar sobre unas declaraciones suyas en 'La Ventana' en las que había contado cómo les habían expulsado de la Universidad de Barcelona en el tardofranquismo», cuenta Rosa. El catedrático y exministro socialista aprovechó aquella cita y«pidió protección, escolta o al menos contravigilancia, porque había notado cosas. A él le habían seguido en el franquismo y sabía darse cuenta. García Valdecasas le negó la protección y casi se rio de él. Le trasladó que de ninguna forma podía ser un objetivo».

También le dijo que no había noticias de que en Cataluña hubiera un comando de ETA, aunque ya habían matado a dos personas. Ernest pidió a su hija «quedarnos con la parte positiva, que no hay un comando en Barcelona, y estar tranquilos». La información «no coincidió con la realidad». MayorOreja llamó a Rosa pocos días después para confirmarle la existencia de ese grupo de etarras en Cataluña. «Le dije que ya lo sabía. Que habían matado a varias personas en pocas semanas. Siemprehe pensado que el ministro o la delegada deberían habernos dicho algo porque a mi padre le dijeron que estuviera tranquilo la víspera de que le mataran».

Nacido en 1937 en la localidad catalana de Vilassar de Mar, Lluch se casó con Dolors Bramon y tuvo tres hijas antes de separarse. Tenía compañera sentimental cuando le asesinaron. «Nos enteramos por los medios de comunicación de que le habían matado porque la Policía, no me digas por qué, no fue capaz de encontrarnos». Ella misma llamó a la centralita y les mandaron una patrulla.

«Mucha niebla»

¿Qué recuerdos guarda Rosa de aquellos días? «Mucha niebla.Que yo no tenía la cabeza para nada y que en todas partes tiraban de mí, positivamente, porque la respuesta de la sociedad catalana fue brutal, increíble», rememora.

Hay un detalle que retrata bien ese respaldo social que sintió la familia de Lluch. «La gente no decía 'han matado a Ernest', lo que decían era 'nos han matado a Ernest'.Ese pronombre que se usa en catalán refleja que habían matado a unErnest que era nuestro, de todos. Y eso no tiene nada que ver con lo que vivieron muchas víctimas del terrorismo».

Lleva algo de consuelo a la familia del exministro y catedrático ver su nombre y apellido en «plazas, calles y bibliotecas y en muchos casos a petición de los vecinos».Y es que Cataluña cambió con el asesinato de Lluch. «Sí, la visión de la sociedad catalana tuvo un primer cambio en Hipercor porque hasta entonces algunos seguían viendo aquel espejismo del País Vasco. Y cambió con mi padre. En ambos casos la sociedad catalana no lo entendió.Había una tregua que creo que la mayoría social respaldaba».

El espíritu de la tregua sobrevoló las manifestaciones de repulsa al asesinato y envolvió en una gran polémica las palabras de Nierga al acabar la marcha. «Ustedes que pueden, dialoguen», dijo la periodista ante los presentes. «Era lo que pensaba Ernest, lo que pensábamos en la familia y lo que pensaba una sociedad que había ido a la manifestación con folios donde se leía la palabra diálogo», zanja su hija.

Quizá por eso a ella le gusta recordarle a su padre como el hombre dialogante que fue. La otra tarde, una nieta de Ernest le mostró un vídeo del golpe de Estado perpetrado en el 23-F. «Él aparecía sentado en las escaleras, hablando con otro diputado con las manos cruzadas en las rodillas. Se ve cómo le sorprenden los tiros al aire y entonces se marcha a su escaño. Ese era mi padre».