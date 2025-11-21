Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entrega floral sobre la imagen de Lluch. G. Estrada

Homenaje a Lluch en Donostia: «Se remangó hasta los codos para buscar un camino que sacara a nuestro país de la violencia»

Compañeros del exministro socialista asesinado por ETA hace 25 años le rememoran en un emotivo encuentro en la plaza de la Constitución, donde el catalán protagonizo un recordado discurso en 1999

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

Sencillo pero emotivo homenaje el que se le ha rendido este viernes en Donostia a Ernest Lluch cuando se cumplen 25 años de su asesinato ... a manos de ETA. «Se remangó hasta los codos en las búsqueda de un camino que sacara a nuestro país de la violencia y lo pusiera en la senda de la paz», han recordado en la plaza de la Constitución múltiples amigos y compañeros del catedrático y exministro socialista. Un lugar, han recordado, «terriblemente simbólico», porque allí fue donde, en junio de 1999, a pocos días de las elecciones municipales, protagonizó un discurso que irrumpió en la memoria colectiva.

