Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Idoia Zabalza muestra una foto de Mikel con sus aitas y hermanos. Lobo Altuna

«Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»

«Han pasado 40 años y todavía la memoria de Mikel permanece», evoca Idoia Zabalza, la hermana del conductor de autobús detenido por la Guardia Civil y que apareció en el Bidasoa tras ser torturado y asesinado

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:39

Comenta

La familia de Mikel Zabalza no olvidará nunca la respuesta que le dieron a su madre, Garbiñe Garate, cuando fue al cuartel de Intxaurrondo a ... preguntar por su hijo. «Vaya usted a objetos perdidos», le despacharon. Su cuerpo apareció 19 días después esposado en aguas del río Bidasoa. Han sido cuatro décadas de «mucho olvido y de enorme tristeza», pero la familia tiene hoy «ampliamente reconocido que, tras sufrir graves torturas, Mikel murió en el cuartel de Intxaurrondo», subraya su hermana pequeña, Idoia Zabalza. Les falta la verdad judicial, pero también, en el terreno humano, que «algún alto cargo policial nos diga que estuvo mal, que nunca debieron matar a Mikel», reclama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  7. 7 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  8. 8 El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro
  9. 9

    El Ayuntamiento reducirá la cifra de eventos en el Centro por las molestias que generan
  10. 10

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»

«Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»