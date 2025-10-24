Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Surio, a la derecha de la imagen, en la jornada de Vitoria. Raúl Fijo

«Los asesinatos del año 2000 perforaron la burbuja social que todavía apoyaba a ETA»

El periodista de DV Alberto Surio participa en las jornadas de la fundación que recuerda el 25 aniversario del atentado contra el dirigente del PSE alavés

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:48

Comenta

En recuerdo del 25 aniversario de los 'magnicidios' de ETA –los asesinatos de Fernando Buesa, José Luis López de Lacalle, Juan Mari Jáuregui, Joxemari Korta ... y el atentado frustrado contra José Ramón Recalde – la Fundación Buesa ha celebrado este viernes y el jueves dos jornadas para rememorar la figura del que fuera vicelehendakari, parlamentario y dirigente socialista alavés, y de otras víctimas del terrorismo. La memoria de lo ocurrido y la necesidad de recordar a las víctimas y deslegitimar la violencia presidieron los encuentros, en los que participaron distintos periodistas y profesores, entre ellos el cronista político de El Diario Vasco Alberto Surio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  9. 9

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Los asesinatos del año 2000 perforaron la burbuja social que todavía apoyaba a ETA»

«Los asesinatos del año 2000 perforaron la burbuja social que todavía apoyaba a ETA»