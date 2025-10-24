«Los asesinatos del año 2000 perforaron la burbuja social que todavía apoyaba a ETA»

En recuerdo del 25 aniversario de los 'magnicidios' de ETA –los asesinatos de Fernando Buesa, José Luis López de Lacalle, Juan Mari Jáuregui, Joxemari Korta ... y el atentado frustrado contra José Ramón Recalde – la Fundación Buesa ha celebrado este viernes y el jueves dos jornadas para rememorar la figura del que fuera vicelehendakari, parlamentario y dirigente socialista alavés, y de otras víctimas del terrorismo. La memoria de lo ocurrido y la necesidad de recordar a las víctimas y deslegitimar la violencia presidieron los encuentros, en los que participaron distintos periodistas y profesores, entre ellos el cronista político de El Diario Vasco Alberto Surio.

En la conferencia de hoy en Vitoria, Surio recordó que «el tremendo impacto social» de los asesinatos cometidos en aquel negro año 2000, en el que ETA asesinó también al exgobernador civil de Gipuzkoa, el socialista, Juan Mari Jáuregui; al periodista José Luis López de Lacalle; o al presidente de la patronal Adegi, Joxe Mari Korta, y al exministro socialista Ernest Lluch, entre otros. Unas muertes de un impacto que «perforó el muro, la burbuja social que aún apoyaba a ETA», destacó el periodista donostiarra.

Sara Buesa, hija del asesinado, inauguró la jornada recordando que la muerte de su padre «me arrebató la inocencia»

En su intervención, Surio destacó, sin embargo, que «entonces aún no veíamos una luz de salida aunque valorábamos la valentía cívica y el coraje democrático de personas» como los cinco citados u otros damnificados por el terrorismo. Surio recordó una cena con Jáuregui y López de Lacalle en la que conversaron sobre el papel del Partido Comunista de España en la Transición democrática española y «la importancia de la movilización social a la hora de asentar determinadas conquistas democráticas». Y se comparó entonces con la reacción social contra ETA, aunque aun tardaría 11 años en llegar el. fin de la violencia.

«Imposición totalitaria»

El periodista de DV destacó que es importante que, «al igual que es necesario que los jóvenes del conjunto de España sepan quien fue Franco, qué pasa con la dictadura franquista, los jóvenes vascos deben saber qué era ETA y que detrás anidaba un proyecto de imposición ideológica totalitaria». En este sentido, apeló a «evitar la amnesia social. Para pasar la página, primero hay que leerla. Y en ocasiones hasta dos veces», concluyó. También participaron en la jornada los historiadores de la EHU Ludger Mees y Antonio Rivera. El jueves, en la inauguración, Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, recordó cómo el asesinato de su padre «me arrebató la inocencia y la frescura de la juventud».