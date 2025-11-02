Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado

La tensión y la incertidumbre son vasos comunicantes en el PP valenciano. La mañana de este domingo tiene, en realidad, más componentes de un sábado ... noche. De frenesí y nervios. Y de dudas; enormes dudas. El presidente lleva recluido desde el viernes en Alicante. Mantiene contacto con un grupo reducido de colaboradores, pero no desvela su decisión. Posiblemente porque no la tenga. En las últimas horas no se ha desviado ni un milímetro de un «sigo pensando» que no libera la angustia a una formación en estado de shock. Hasta tal punto, que el escenario ofrece diferentes posibilidades. Pero existe un aparente consenso: Mazón ya no puede seguir como presidente tras las últimas horas en el PP valenciano y Génova. Feijóo y el líder valenciano hablarán este domingo, según se desliza desde la sede central de los populares.

Colaboradores cercanos al presidente sí le han aportado algunas ideas en ese proceso de reflexión que Mazón empezó hace unos días -y que no contemplaba su renuncia- pero que ha derivado en este fenomenal embrollo en la dirigencia de los populares. Así, le han trasladado el error que supondría la convocatoria de elecciones de manera inmediata -otro escenario sería en un horizonte temporal más extenso- porque tendría dos consecuencias -negativas- de manera directa.

Por un lado, una ciudadanía muy tensa con la reciente gestión del Consell. Las encuestas muestran un traslado de votos importante desde el PP a Vox que se podrían incrementar a medida que se aproxime la convocatoria. Los números salen para revalidar el Gobierno valenciano, según algunas sondeos. Pero ese resultado, en un futuro Consell, daría mucho más peso a los de Abascal. Estos ya no se conformarían con tres consellerias en las que apenas manejaban Presupuesto. Saldrían ganando en una negociación con los populares.

Por otro, no se puede descuidar la posición del presidente. Ese entorno le insiste en que no puede quedar desprotegido de cara a la investigación judicial de la jueza de Catarroja. La pérdida del aforamiento le llevaría a ser citado de manera inmediata como investigado. Un escenario que el presidente teme desde que la Audiencia abrió el foco a practicar diligencias que parecen destinadas a cercar la labor del dirigente. La primera, en unas horas, con la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana, la mujer que comió con el presidente en El Ventorro el día de la fatídica dana.

Así, el camino sería mantenerse de diputado hasta el final de la legislatura. Eso aliviaría -que no eliminaría- la presión sobre el Grupo Parlamentario del PP por parte de la oposición. La idea sería que el expresidente no acudiera ni siquiera a Les Corts para no convertirse en la diana de todos los ataques.

Sería una reedición de la fórmula Camps, aquella decisión que tomó justo antes del juicio de los trajes de Gürtel, proceso del que salió absuelto por un jurado popular. Camps mantuvo su aforamiento, pero renunció a su sueldo de diputado. Fue cuando pasó al Consell Jurídic Consultiu (CJC) en su calidad de expresidente, un privilegio del que disfrutan todos los que han completado una legislatura al frente de la Administración valenciana.