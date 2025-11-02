Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mazón, con dos de sus colaboradores en Presidencia. Efe/Manuel Bruque

Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado

La convocatoria ahora de unos comicios puede impulsar a Vox y le dejaría sin 'protección' ante la jueza de la dana, que lo imputaría de inmediato

A. Rallo

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

La tensión y la incertidumbre son vasos comunicantes en el PP valenciano. La mañana de este domingo tiene, en realidad, más componentes de un sábado ... noche. De frenesí y nervios. Y de dudas; enormes dudas. El presidente lleva recluido desde el viernes en Alicante. Mantiene contacto con un grupo reducido de colaboradores, pero no desvela su decisión. Posiblemente porque no la tenga. En las últimas horas no se ha desviado ni un milímetro de un «sigo pensando» que no libera la angustia a una formación en estado de shock. Hasta tal punto, que el escenario ofrece diferentes posibilidades. Pero existe un aparente consenso: Mazón ya no puede seguir como presidente tras las últimas horas en el PP valenciano y Génova. Feijóo y el líder valenciano hablarán este domingo, según se desliza desde la sede central de los populares.

