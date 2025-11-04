Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana

Carlos Mazón presentó este lunes su dimisión como president de la Generalitat. El escrito de la renuncia lo ha firmado a las 14.51 horas, ... y se ha presenatdo en el registro de Les Corts a las 15.24. Mazón sigue de presidente en funciones y este martes presidirá el pleno.

¿Y diputado? La renuncia como president de la Generalitat no implica la renuncia al escaño. Todo lo contrario. Mazón no renuncia a su condición de parlamentario en Les Corts, de modo que, al menos por el momento, se mantiene como diputado autonómico del grupo popular.

Mantener el escaño no es cuestión baladí. Lleva aparejada una clave que no se le escapa a nadie. Los diputados autonómicos disfrutan de la condición de aforados ante los tribunales de Justicia, un privilegio que otorga un fuero especial, es decir, un órgano judicial distinto y generalmente superior al ordinario, para juzgar a ciertas personas por su cargo. Esto significa que, en caso de ser imputados, los diputados autonómicos no son juzgados por los tribunales comunes, sino por tribunales superiores.

La decisión no es casual. La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana viene señalando en sus autos la responsabilidad de la administración autonómica en la gestión política de la dana. Responsabilidad que, hasta el momento, ha personalizado en los dos únicos imputados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Pero que ha dejado entrever que podría ampliar a más responsables. Y en particular, al propio Mazón, al que la jueza ha ofrecido en repetidas ocasiones la oportunidad de declarar en calidad acompañado de su abogado.

La propia jueza, el lunes en la declaración de Maribel Vilaplana, ha dejado entrever que la responsabilidad de que la periodista que comió con el president tuviera que declarar en el juzgado de Catarroja era precisamente de Mazón. Los pronunciamientos de la jueza dejan entrever que su voluntad es imputar al aún líder del PP valenciano. Pero al retener el aforamiento, Mazón se blinda.

El reloj, en marcha

Con la presentación de la renuncia se ponen en marcha los plazos para elegir nuevo presidente. Algunas fuentes aseguran que Mazón podría estar planteándose coger una baja médica, aunque el Palau de la Generalitat ha señalado que Mazón «no tiene prescrita ninguna baja médica y hará en todo momento lo que le diga su facultativo». Una eventual baja no afectaría a los plazos una vez presentada la renuncia. Eso sí, en el caso de acabar cogiéndosela, la presidencia en funciones de la Generalitat recaería en la vicepresidenta primera, Susana Camarero.

A partir de la presentación de la dimisión se abre un plazo de 12 días hábiles para la presentación de un candidato a la presencia de la Generalitat. A continuación, el pleno de investidura tendrá lugar en un plazo de entre 3 y 7 días posterior a esos 12 días.

Mazón tiene previsto mantener una conversación con la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, para ajustar el calendario parlamentario de la presentación de su renuncia. Los acontecimientos que se prevén no descartan una convocatoria electoral para principios de la primavera si el PP es incapaz de resolver sus líos internos para arrancar un proceso de transición. En primer lugar debe encontrar un presidente o presidenta que acate las condiciones y en segundo lugar, y más importante, que cuente con el beneplácito de Vox, que ya ha advertido a Feijóo que no aceptará «lentejas» en la negociación.