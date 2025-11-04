Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia. EFE

Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana

Pese a renunciar como presidente de la Generalitat valenciana, el dirigente popular mantiene su escaño como diputado para seguir aforado

J. C. Ferriol Moya

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:13

Carlos Mazón presentó este lunes su dimisión como president de la Generalitat. El escrito de la renuncia lo ha firmado a las 14.51 horas, ... y se ha presenatdo en el registro de Les Corts a las 15.24. Mazón sigue de presidente en funciones y este martes presidirá el pleno.

