Sánchez y May hablan de impulsar la negociación sobre el Brexit y Gibraltar «en un clima constructivo» 02:49 Pedro Sánchez conversa con la primera ministra británica, Theresa May, en la segunda jornada consecutiva de la cumbre europea de Bruselas, en Bélgica. / EFE EP Bruselas Jueves, 18 octubre 2018, 16:23

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra británica, Theresa May, han hablado este jueves en Bruselas de la necesidad de impulsar la negociación sobre el Brexit y Gibraltar «en un clima constructivo».

Sánchez y May tenían intención de verse en los márgenes de las tres jornadas de cumbre europea que acoge Bruselas desde el miércoles, pero, ante la falta de tiempo, ha sido May quien ha pedido a Sánchez que le esperara a la entrada del ascensor que debían tomar para dirigirse a la sala de reuniones desde la novena planta, en donde ambas delegaciones tienen sus oficinas, según han explicado fuentes de Moncloa.

Esta «charla de ascensor» se ha enmarcado en un ambiente de «enorme cordialidad» entre los dos mandatarios, que han discutido de manera general el compromiso de dar un «último empujón» a las negociaciones del Brexit, incluido el protocolo que acotará el estatus de Gibraltar durante el periodo transitorio.

El encuentro ha durado unos cinco minutos, según cálculos de Moncloa, y tras el mismo el presidente del Gobierno ha publicado una imagen del momento con May en su cuenta oficial de Twitter.

Confiamos en avanzar en un acuerdo común e impulsar la negociación en torno #Brexit y Gibraltar en un clima constructivo, que fortalezca a Europa. Así lo he hablado con la PM @theresa_may a la llegada del #EUCO. pic.twitter.com/suP15EO6NH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de octubre de 2018

El Consejo europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ampliará su formato a partir de la tarde de este jueves para convertirse en una cumbre Europa-Asia (ASEM), durante la cual Sánchez tiene previsto verse con las delegaciones de Suiza y Vietnam, además de con el cofundador de Microsoft Bill Gates.

Extender la transición del «Brexit» «unos meses»

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, ha admitido este jueves que la Unión Europea (UE) y el Reino Unido estudian extender el periodo de transición del «brexit» durante «unos meses» para garantizar que no habrá una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Este periodo transitorio está ahora fijado desde el 29 de marzo de 2019, fecha prevista de salida, hasta el 31 de diciembre de 2020.

May se pronunció así después de que este miércoles los jefes de Estado y de Gobierno de sus socios de la UE constatasen que no se han dado avances decisivos como para cerrar el acuerdo sobre el «brexit» en octubre, como se preveía, por lo que las negociaciones continuarán en las próximas semanas.

A su llegada a la segunda jornada de cumbre europea en Bruselas, May ha explicado que se han hecho «buenos progresos» tanto en el acuerdo sobre la salida como para establecer la relación futura entre ambas partes. Sin embargo, ha expresado que aún no han acordado un mecanismo para garantizar que no se creará una frontera entre la británica Irlanda del Norte y la República de Irlanda (país de la UE) cuando termine el denominado periodo de transición si para entonces no ha entrado en vigor un nuevo acuerdo de asociación entre la UE y Londres.

Si bien la primera ministra británica confió en que finalmente no sea necesaria esta ampliación: «el punto es que no se espera que esto tenga que ser usado porque estamos trabajando para asegurar que tenemos esa relación futura en marcha para el final de diciembre de 2020».