Markel Olano: «Euskadi necesita un acercamiento entre PNV y EH Bildu, pero hoy no está maduro»

El exdiputado general de Gipuzkoa y actual parlamentario del PNV, Markel Olano (Beasain, 1965), mira al futuro y asegura que Euskadi «necesita un acercamiento» entre ... su partido y EH Bildu, algo que, de momento, «no está maduro». Eso sí, el nuevo miembro del EBB no se olvida de su socio de gobierno y aclara que la coalición con el PSE «no se abandona de un día para otro».

– ¿Qué sensación le ha dejado la elección del nuevo Papa León XIV?

– Los que seguimos el proceso de elección del nuevo Papa teníamos la incógnita de si iba a haber una continuidad con respecto a Francisco o no. Yo me identifico mucho con los valores del Papa Francisco, con lo cual, temía que la parte más reaccionaria de la Iglesia se empoderara y eligiera un candidato que cambiara totalmente la dinámica. Desde el principio ya podemos observar que el nuevo Papa va a tener una línea continuista. Para mí es una gran alegría.

– En su partido también se ha elegido recientemente a Aitor Esteban como nuevo líder del EBB. ¿Gipuzkoa ha decantado la balanza en ese proceso?

– Yo no hablaría de territorios, hablaría de que hay distintas sensibilidades dentro de nuestro partido. Creemos en un solo proyecto, que es el proyecto nacional vasco, y creo que todo el proceso de elección, tanto del presidente del EBB como de la propia ejecutiva, ha sido un ejercicio de extender puentes entre diferentes visiones. También hemos sido bastante ejemplares al realizar un proceso interno en el que las bases han tenido un protagonismo muy importante, y en el que luego ha habido un consenso. Ha sido democrático y sano.

– Usted fue elegido en una treintena de batzokis guipuzcoanos en la primera vuelta del proceso interno del PNV. ¿Se ha visto tentado a entrar en la batalla por la presidencia?

– Siempre he dicho que no me planteo la política como un compromiso exclusivamente particular, sino que lo hago dentro de una organización. En este caso ha sido la propia ejecutiva del PNV en Gipuzkoa o los batzokis del territorio los que han dado una serie de pasos. Desde el principio tenía claro que yo no iba a ser la persona que liderara el partido, no me tocaba a mí. Participé en el proceso e hice mi aportación humilde, pero no con la intención de disputar o de llegar definitivamente a la presidencia del PNV.

Proceso interno del PNV «Desde el principio tenía claro que yo no iba a ser la persona que liderara el partido, no me tocaba a mí»

–¿Se ha valido de ese importante apoyo para las negociaciones a la hora de conformar el EBB?

– No. Ha sido parte del proceso, lo ha enriquecido y luego hay que poner en valor los diferentes apoyos para llegar a un acuerdo.

– ¿La elección de la guipuzcoana Maribel Vaquero como nueva portavoz en el Congreso responde a los equilibrios territoriales?

– Conozco perfectamente a Maribel Vaquero, porque la tuve en mi equipo de la Diputación, y es una mujer perfectamente preparada para asumir esta responsabilidad. Poco a poco el partido está haciendo un esfuerzo por dar a las mujeres el protagonismo que se merecen. Eso se está produciendo en toda la sociedad, y también en el PNV. Es el caso de las diputadas generales o las consejeras.

– Pero en el nuevo EBB son 10 hombres por 4 mujeres. Ahí no ha habido un principio de igualdad.

– Cuando existen negociaciones a veces ocurren consecuencias indeseadas. Asumimos la crítica con deportividad. Seguramente no es un reparto de perfiles adecuado desde el punto de vista de género, pero hemos llegado a este consenso y con él nos tenemos que quedar en los próximos años.

– ¿Representa usted el 'alma' soberanista del PNV?

– Desde el comienzo de mi andadura política siempre me he identificado con una serie de figuras muy importantes en el PNV. En su momento me tocó compartir la ejecutiva nacional con Xabier Arzalluz, Joseba Egibar o con el propio lehendakari Ibarretxe. Han sido personas que han marcado mucho este país y que también han marcado una determinada línea de lectura política y de valores. Yo me identifico con ellos. Creo que gran parte de los militantes del partido se identifican con esos valores.

– ¿El derecho a decidir puede entrar en el nuevo estatus a pesar de que esto sea una línea roja para su socio de gobierno el PSE?

– Hay un proceso de negociación discreto en marcha y no conviene tampoco dar cuenta del mismo, porque realmente interferiría y distorsionaría ese proceso. En esa negociación vamos a dar pasos desde el punto de vista de un reconocimiento político de nuestro país como nación y también del de los derechos democráticos que le corresponden. Nuestro país tiene que elegir su propio futuro y luego garantizar la relación de bilateralidad con el Estado. Es un derecho democrático que corresponde a todos los pueblos.

TAV «Respeto la postura de los alaveses, pero el Gobierno Vasco formó una serie de alegaciones que apostaban por la conexión por Ezkio»

– ¿Está de acuerdo con la ponencia que se incluyó en el Congreso de Donostia en la que el PNV eludía decantarse por la vía de Ezkio del TAV para evitar la división interna?

– Hay diferentes territorios que hacen sus lecturas particulares. El Gobierno Vasco formó una serie de alegaciones que apostaban por la conexión por Ezkio-Itsaso. Respeto que los alaveses hagan su propia lectura, pero tenemos que hacer una lectura de país. El Estado español tiene que avanzar en las catas para que luego se puedan tomar decisiones políticas.

– En las últimas semanas PNV y PSE han chocado por el decreto de universidades o por la conexión del TAV con Navarra. ¿Empieza a resquebrajarse la coalición?

– Hay que asumir estas fricciones con normalidad. Tienen su lógica. El PSE tiene una pata en el Gobierno Vasco, pero también tiene otra en el Ejecutivo central. A veces se producen tensiones entre los dos gobiernos y ellos lo viven de una manera diferente a como la vive el PNV. Las conversaciones discretas y la confianza entre los diferentes líderes ayuda mucho a superar estas fricciones. Yo tengo un perfil conciliador y me chirría mucho cuando se producen declaraciones extemporáneas o excesivamente altisonantes. No aportan nada y no las comparto. A veces hay que tomarlas como parte de una representación también, incluso con tintes teatrales.

– ¿Lo dice por el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza?

– No estoy hablando de ninguna persona en concreto. Sí es cierto que esa teatralidad también la observamos, y muchísimo, en la política española. En el Parlamento Vasco no tenemos ese estilo.

– ¿Le motiva la política de acuerdos con el PSE?

– Es importante llegar a acuerdos con el PSE en todos los aspectos. En el ámbito social tenemos una trayectoria muy importante de colaboración que nos ha llevado a lograr la RGI o otros ámbitos que han generado avances vanguardistas. Pero hay otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura o con el idioma en los que tenemos que trabajar. Porque pensamos que son cuestiones demasiado importantes como para que caigan en el enfrentamiento político.

– ¿Le gustaría formar un gobierno en Euskadi entre partidos abertzales?

– Las cosas se pueden trabajar, pero no podemos olvidar la realidad cercana. Hay unos largos años de gobierno en coalición y compartimos una visión de la sociedad que tiene que ver mucho con el modelo europeo. Eso no se abandona de un día para otro. Otra cosa es que en este momento la izquierda abertzale está haciendo una transición muy importante. Tenemos culturas políticas que han estado muy enfrentadas y que poco a poco tienen que ir acercándose. Y nuestro país, además, necesita ese acercamiento en el futuro. Pero hoy en día eso no está maduro.

Nuevo estatus «Nuestro país tiene que elegir su propio futuro y luego garantizar la relación de bilateralidad con el Estado»

– ¿Cuáles son esas diferencias fundamentales entre el PNV y EH Bildu?

– Nosotros tenemos una visión muy humanista de la política. La izquierda abertzale proviene de una visión de extrema izquierda, mucho más revolucionaria y mucho más rupturista. Se ha producido un cambio importante, pero ese cambio tiene que seguir.

– ¿Nos acercamos al escenario de un cambio de alianzas en el que, por ejemplo, PSE y EH Bildu puedan gobernar juntos en Euskadi?

– Lo que estoy viendo es que la izquierda abertzale trata de sustituir al PNV en las máximas responsabilidades de gobierno. Es un objetivo legítimo, pero me parece que condiciona mucho su política. A veces parece que hay cierto camuflaje por parte de la izquierda abertzale. Y cada vez que observe ese tipo de elementos los denunciaré, porque no proyectan valores adecuados a la política y a la sociedad vasca. Hay que ser claro y no albergar agendas ocultas.

– ¿Teme un sorpasso electoral de la coalición abertzale?

– La sociedad vasca es la que tiene que tomar sus propias decisiones y nosotros las vamos a aceptar. En los últimos años ha habido cierta percepción de un debilitamiento de los servicios públicos en general. Ha habido un cansancio social importante y EH Bildu ha pescado en río revuelto. A los nuevos perfiles políticos como el lehendakari Imanol Pradales o la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, les corresponde conectar con la ciudadanía y superar la sensación de desencanto.

Relaciones con el PP «El voto del PNV a Sánchez es lo que no perdona el PP. Eso se les nota en la cara. Hay que saber superar los traumas»

– Las últimas encuestas realizadas por el Gobierno Vasco constatan que la pulsión identitaria entre la ciudadanía ha descendido, situándose las 'cosas del comer' entre las principales preocupaciones. ¿A qué se debe?

– Cuando nosotros como país tenemos una relación muy conflictiva con el Estado, la ciudadanía tiene una visión más rotunda en algunas cuestiones. Y cuando observa una relación más bilateral, más pactista, se produce una relación un poco más atenuada. Pero lo cierto es que, la percepción que tiene la mayoría de la ciudadanía es de pertenecer a un pueblo. Y la defensa de los valores y también de las instituciones de ese pueblo.

– ¿Cree que es posible reconstruir los puentes con el PP?

– El voto del PNV a Sánchez es lo que no perdona el PP. Eso se les nota en la cara. Hay que saber superar los traumas. Es una decisión que deberían asumir los responsables populares.

«Contamos con Jonan Fernández por su trayectoria»

–Esta semana hemos conocido el nombramiento de Jonan Fernández, exasesor del lehendakari Urkullu en temas de paz y derechos humanos, como asesor del PNV en Juntas de Gipuzkoa. ¿Cuál es la razón de esta elección?

–Hemos querido contar con Jonan Fernández por su experiencia y su trayectoria; por su compromiso con Euskadi, la democracia, la libertad, los derechos humanos y la justicia social. Conoce perfectamente el país y ha demostrado su capacidad para ofrecer soluciones a problemas de calado. Estamos convencidos de que tiene mucho que aportar al PNV, a Gipuzkoa y a Euskadi.

– El euskera es una de sus carteras en el EBB. ¿Está preocupado por las sentencias que tumban su exigencia para determinados puestos laborales?

– En un contexto de globalización, nuestra lengua tiene que dar los pasos para garantizar su supervivencia y la tarea de la administración pública tiene un papel muy importante. Eso se tiene que hacer con un consenso político y social y lo tenemos que trabajar. Es cierto que hay sentencias que socavan esos consensos. Tenemos que dar seguridad jurídica a las instituciones a la hora de plantear todas sus OPEs. Sí creo que entre los euskaldunes hay una sensación muy extendida de una crisis en ese aspecto. Hay una sensación de que estamos dando un paso atrás.

– También es el responsable en temas industriales. ¿Le preocupa la pérdida de competitividad en las empresas vascas?

– La pérdida de la competitividad se produce cuando un país deja de apostar por la innovación. Eso no se ha producido en Euskadi. Creo que es más bien lo contrario. Tanto desde el sector público como desde el privado, la inversión respecto al PIB tiene que ser creciente. El avance aquí ha sido evidente. Y luego tenemos una coyuntura internacional a la que nos tenemos que adaptar. Estamos instalados en una crisis permanente pero tenemos una estructura empresarial con colchón suficiente para abordarla.

– Tras el inédito apagón, ¿el PNV apuesta por la energía nuclear?

– Asumimos la agenda europea de la descarbonización, de la lucha contra el cambio climático y por lo tanto el peso de las renovables tiene que ser creciente con unos objetivos marcados muy ambiciosos. Apoyamos ese esfuerzo pero dentro de un 'mix' de diferentes tipos de generación que hacen que esa apuesta sea sostenible. Esto ha sido un aviso importante de un crecimiento exponencial de las renovables que a lo mejor hay que equilibrar con otro tipo de fuentes.