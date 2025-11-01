Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vilaplana, en la presentación de un evento. EFE

Maribel Vilaplana, en el hospital

La periodista sufre una indisposición que la ha obligado a trasladarse al centro médico

A. Rallo

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

Maribel Vilaplana está al límite. La periodista, que declara el próximo lunes en el juzgado que investiga la dana, ha sufrido una indisposición en la tarde de este sábado por la que se ha visto obligada a acudir a un centro hospitalario.

La presión de las últimas horas es máxima y la publicación de algunas informaciones que su entorno niega -un supuesto vídeo que enseñó a Mazón en El Ventorro- han afectado a su estado de salud. Esta información, de hecho, ya fue publicada por el diario Ara en diciembre de 2024. Se trata de un enlace de una información de À Punt que la periodista recibió en un chat familiar. Ella, en ese momento, contestó con un emoticono. Niega que lo mostrara al presidente Mazón.

Vilaplana sigue en el centro hospitalario, acompañada de algunos familiares. Todavía no tiene un diagnóstico. La situación puede poner en riesgo su comparecencia del próximo lunes. Si su indisposición continúa, deberá presentar un informe ante la instructora. La decisión final corresponde a la magistrada.

Vilaplana no atraviesa un buen momento, en realidad, nada lo es desde la dana. El bajón anímico es importante. «Está rota», revela su entorno. El plano laboral también se ha visto afectado. La presentación de eventos se ha caído de su agenda. Las instituciones evitan vincularse con una profesional ahora señalada por aquella fatídica tarde. Mantiene sus clases en la Universidad y sus colaboraciones con empresas. El golpe no resulta fácil de asimilar especialmente en la familia. Otro espacio que soporta una evidente presión desde aquella jornada.

