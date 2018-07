Un vídeo contra la candidatura de Santamaría embarra la campaña del PP 02:18 Rajoy pronunciará su discurso de despedida el viernes, un día antes de que los compromisarios elijan a su sucesor al frente del partido MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Sábado, 14 julio 2018, 00:00

La banda sonora de la serie de TVE 'Cuéntame cómo pasó', y tres protagonistas, Celia Villalobos, Javier Arenas y Cristóbal Montoro. Estos son los principales ingredientes de 'Cuéntame cómo vais a renovarnos', un vídeo anónimo que este viernes corrió como la pólvora en las redes sociales y que ha elevado más si cabe la tensión entre los aspirantes a presidir el Partido Popular en el esprint final de las primarias. Pablo Casado aseguró que no lo había colgado en su cuenta, y su equipo se desmarcó del asunto, pero el documento gráfico es un rapapolvo a Soraya Saénz de Santamaría y a tres de los dirigentes populares que le han prestado su apoyo.

La cinta muestra el recorrido político del veterano Arenas, que ha sido clave para la victoria de la exvicepresidenta en Andalucía, y recuerda sus intentos fallidos para presidir la Junta. De Villalobos, se ridiculiza algunos de sus sonados deslices, como cuando en plena 'crisis de las vacas locas' desaconsejó «hacer caldo» con los huesos de este animal o cuando fue pillada jugando al 'Candy Crash' en su escaño del Congreso. El vídeo también repasa la trayectoria del exministro de Hacienda, que aparece junto a Rodrigo Rato y entre titulares de subidas «feroces» de impuestos y reformas fiscales.

El equipo de Sáenz de Santamaría no va a presentar una queja y enmarca estas acciones en el «nerviosismo» de Casado y los suyos. «Me comprometí a hacer una campaña en positivo, a no criticar a ningún compañero, y los afiliados me votaron mayoritariamente, así que voy a seguir en esa línea», aseguró este viernes la candidata durante un acto en Getxo. Aunque aconsejó a su contrincante que aprenda a «controlar la ansiedad» y le advirtió de que solo «se puede aspirar a ser presidente del PP sin dañar al partido».

El presidente del comité organizador del congreso, Luis de Grandes, admitió «pullazos y rencillas» entre los candidatos, aunque trató de quitar hierro al vídeo. «Se están peleando por el último compromisario», resumió.

Ya en materia congresual, explicó que tras atender las impugnaciones de ambas candidaturas, finalmente no serán 3.184 sino 3.082 los compromisarios que voten al sucesor de Mariano Rajoy. Lo harán el sábado 21 y no el viernes 20 como se pensó en un inicio.

Despedida de Rajoy

Con este cambio en la agenda, la primera jornada del XIX cónclave se centrará en la figura del presidente saliente, que pronunciará su discurso de despedida tras catorce años al frente del PP. De Grandes negó que haya intencionalidad en el hecho de que los compromisarios escuchen antes de votar las palabras de Rajoy que será «absolutamente neutro», en línea con el papel que ha ejercido hasta ahora. «Estoy seguro de que no va a hacer nada que favorezca a nadie en la contienda», aseveró.

Ese día se procederá a la constitución del cónclave, de la mesa y al discurso de María Dolores de Cospedal, que hará un infome sobre su gestión como secretaria general. Tras la intervención de Rajoy se abrirá el plazo de presentación de candidaturas hasta la mañana del sábado, cuando se presentarán las mismas y se votará. Para esa votación, a petición de Casado, habrá sobres y cabinas para garantizar la «libertad de los votantes», según confirmó el presidente del comité.

La clausura «será sencilla», con la intervención del recién elegido presidente o presidenta. El lema del congreso será 'El futuro de España' y no va acompañado con el tradicional logo de la gaviota. Será una encina, como en la convención de Sevilla de este año.