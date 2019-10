Maiorga Ramírez denuncia que #la comisión electoral de EA invalida su candidatura

La crisis interna en EA vivió eset lunes por la tarde un nuevo episodio de desencuentro. Maiorga Ramírez, candidato a presidir el partido, en competición con Eba Blanco, la aspirante del sector oficial, denunció que la Comisión de Organización Electoral del partido ha invalidado su candidatura a la secretaría general. El cabeza visible del sector crítico que aboga por reforzar a EA para que no se diluya dentro de EH Bildu, anunció que recurrirá la decisión y manifestó su «estupefacción y tristeza» tras conocer que cinco de los siete avales presentados por Iparralde -eran necesarios cinco por cada uno de los cinco territorios- eran considerados no válidos por parte del órgano responsable de vigilar el proceso interno de elección. Ramírez presentó, el pasado viernes, 400 avales y Blanco, 60. Si el recurso no prosperara, la aspirante del sector oficial sería designada secretaria general de EA.

La citada comisión electoral está compuesta «exclusivamente por miembros afines» a Blanco, parlamentaria de EH Bildu y vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento Vasco. El propio Ramírez explicó a este periódico que, en apenas 48 horas, habían podido sumar 400 avales, seis veces más que su contrincante, por lo que consideró el hecho «un despropósito y una cacicada».

El aspirante del sector crítico, que desconocía el motivo por el que se han invalidado los avales, aseguró que cumplen con los requisitos exigidos pese a habérsele negado, «hasta en dos ocasiones, el acceso al censo de Iparralde», del que no pudieron disponer hasta las 19.00 horas del viernes, día en que vencía el plazo de recogida de avales.

Según Ramírez, esta situación es «un escándalo que no persigue sino sustraer el derecho de participación de la afiliación de EA». Apuntó que Blanco «deberá gestionar una situación absolutamente irregular, puesto que ha conseguido muchos menos avales».