¡MÁS MADERA!

Torra no aportó novedades especiales en su discurso de ayer. Exhibió una retórica independentista muy inflamada, un mensaje que sigue instalado en una gran burbuja, en un territorio irreal y maximalista de ruptura con el Estado español que se dirige solo a la mitad de la ciudadanía de Cataluña. Una historia maniquea de buenos y malos, que compara a España con Turquía y demanda un 'pueblo en marcha'. Torra insiste en que su objetivo por una república independiente catalana nace del referéndum del 1 de octubre y no admite ni un gramo de autocrítica. Todos los males se atribuyen a un pérfido Estado español que niega los derechos de los catalanes. Un «pueblo en marcha» en favor de los 'derechos civiles' que no es más que un sinónimo de un soberanismo en campaña permanente hasta unas próximas nuevas elecciones autonómicas que podrían adelantarse y tener lugar en 2019 con el objetivo último de lograr para el independentismo entre Junts per Catalunya y ERC una mayoría más holgada. Puigdemont marca su impronta de agitación.

El president rechazó en su discurso la tercera vía que busca un nuevo pacto sobre el autogobierno, tal como plantea Sánchez. Está ya en otra 'ventana' postautonómica, aunque esta resistencia no implique, por ahora, decisiones jurídicas, por lo menos, hasta que el Tribunal Supremo juzgue a los dirigentes encarcelados y se conozca las sentencias a comienzos de 2019. El desafío de fondo del president complica mucho el margen de maniobra dialogante del Gobierno de Sánchez. Más todavía.

Torra explota el 1 de octubre como fuente de legitimación del nuevo orden político al margen de que supusiera una vulneración de la legalidad estatutaria y que haya despreciado a la mitad de Cataluña. Su discurso no contribuye a rehacer puentes o cicatrizar heridas. Exhibe una oferta de negociación, pero a la vez ve irrenunciable el derecho de autodeterminación. Una contradicción flagrante. El independentismo intenta activar todos los resortes emocionales para volver a sacar a la gente a la calle y redoblar una estrategia de presión al Estado y división de Cataluña en dos mitades. Nada nuevo bajo el sol aunque a veces lo parezca.