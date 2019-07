Maddalen Iriarte: «No queremos eleccionesy seremos generososcuando Sánchez nos digaqué hará con su gobierno» Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, en la sede de la coalición en Donostia. / ARIZMENDI «Aunque el PSN da razones para no facilitar la investidura de Chivite, dejar a la derecha gobernar Navarra siempre es contraproducente» MIGUEL ÁNGEL MATA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 14 julio 2019, 11:06

A punto de iniciar sus vacaciones, Maddalen Iriarte (San Sebastián, 1963) hace balance de un curso político que califica de «negativo» en el Parlamento Vasco por el «pobre bagaje legislativo» del Gobierno de Iñigo Urkullu ante una Euskadi que «retrocede» en bienestar social. La portavoz parlamentaria de EH Bildu también se refiere a la investidura de Pedro Sánchez, del que espera que aclare su programa de gobierno más allá de las discusiones sobre «sillones y ministerios» con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Anticipa que EH Bildu no quiere elecciones y que, junto con ERC, serán «generosos» si opta por unas políticas progresistas. Respecto a Navarra, apuesta por cerrar la puerta a la derecha, aunque recuerda que la decisión final se tomará en coordinación con los afiliados de esa comunidad, dada la relación de tipo confederal que les une.

- ¿Qué balance hace del curso político que acaba de terminar en el Parlamento Vasco?

- Por desgracia, tiene que ser negativo. El bagaje legislativo, un año más, es muy pobre. El Gobierno Vasco tan solo ha aprobado en tres años siete de las 28 leyes que nos presentó al comienzo de la legislatura. Y no solo eso. PNV y PSE se comportan como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Ni aprueban sus leyes ni permiten que salgan adelante las que planteamos los demás. Desde EH Bildu hemos presentado 16 proposiciones de ley, de las que 14 han pasado ya por el pleno, y solo han sido aprobadas tres. Dos referidas a los afectados por amianto y la que despatologiza la transexualidad.

- Desde la oposición suelen denunciar lo que consideran «parálisis» del Gobierno Vasco...

- Tenemos un Gobierno que enseguida se satisface a sí mismo. Necesitamos más ambición y más liderazgo, porque si no, no es que estemos en una parálisis, es que los datos demuestran que vamos hacia atrás.

- ¿En qué sentido?

- Seguimos con el mantra de que en Euskadi se vive bien cuando la población en situación de pobreza ha aumentado del 7,1% al 8%, según un estudio del propio Gobierno Vasco que no ha dado a conocer; cuando la población en riesgo de pobreza es el 14%; cuando sigue creciendo el número de familias con dificultades para llegar a fin de mes; cuando somos el tercer país con más paro de Europa; cuando Euskadi ha caído 22 puntos en el ranking europeo de innovación; cuando las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 5,5%, volviendo a cifras de hace 15 años; cuando tenemos en huelga a los profesores, a los médicos de primaria, a las trabajadoras de las residencias... Claro que una parte importante de la población vive bien, pero estamos retrocediendo en bienestar social y hace falta impulsar políticas para tratar de dar la vuelta a esta situación. Un plan de choque. Pero tenemos un Gobierno en minoría que no es capaz de acordar con la oposición.

- Algo tendrá que ver en eso la postura de la oposición...

- Un gobierno en minoría tiene la obligación de buscar acuerdos. El Ejecutivo del señor Urkullu tendrá que sentarse más a dialogar con el resto de partidos... EH Bildu ejerce una oposición responsable dispuesta a llegar a acuerdos de país, porque hay cosas que necesitan ser repensadas aunque hayan funcionado bien durante 40 años. Pero no negociamos para poner parches, sino para cambiar las cosas, como intentamos hacer el año pasado negociando los Presupuestos hasta el final. Ahí está nuestro trabajo en el Parlamento, donde hemos presentado 1.883 iniciativas en lo que va de legislatura. Solo entre mociones y proposiciones no de ley han sido 257, de las que 14 han sido aprobadas tal y como las presentamos, y otras 124 han salido adelante con alguna modificación. Esto quiere decir que más de la mitad (un 54%) de este tipo de iniciativas de EH Bildu han sido aprobadas.

- Hablando de los Presupuestos, ¿los elementos que no hicieron posible el acuerdo el año pasado serán líneas rojas de EH Bildu en la negociación para los de 2020?

- No me gusta hablar de líneas rojas, y menos antes de saber qué vamos a tener entre manos, porque lo que nos han presentado ahora no son más que líneas generales. El año pasado nuestro objetivo fue revertir el recorte del 7% en los fondos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), iniciar un proceso de individualización en el cobro de la prestación, y garantizar un sueldo mínimo de 1.200 euros para los trabajadores de las subcontratas del sector público. Este año volveremos a poner sobre la mesa estos y otros temas que supongan cambios estructurales que mejoren las condiciones de vida de las personas. Negociaremos con plena disposición a ser generosos y tender la mano.

- Sería curioso que, con elecciones en 2020, acordasen los Presupuestos el Gobierno Vasco y el primer partido de la oposición...

- Nosotros no estamos en clave electoral, sino de llegar a acuerdos de país. No sé el PNV, que creo que prefiere acordar con el PP, ya que sería el pacto más barato, y está echando los tejos a Podemos. Le recordaría al PNV que una mayoría en clave de país solo es posible con EH Bildu.

- Superada la crisis en el grupo de expertos que trabajan en el articulado del nuevo estatus, originada por la presentación unilateral por parte de EH Bildu de un texto propio, ¿está satisfecha con la maniobra? ¿Cree que ha servido de aldabonazo para acelerar los trabajos como pretendían?

- Estamos muy satisfechos de haber puesto encima de la mesa una herramienta de trabajo que sirve para hacer contrastes con los trabajos que se tengan que hacer en adelante. El PNV ha hecho trampas en este tema, porque sabe que la mesa ha estado muy parada y que EH Bildu no va a poner ni un palo en las ruedas en un asunto que es fundamental para establecer una nueva relación con el Estado que nos permita hacer nuestras propias políticas en materias ahora vetadas, como Seguridad Social, pensiones... y evitar lo que acaba de suceder con las becas, donde el Supremo ha dicho que no podemos tener mejores que en el resto del Estado.

- Tras el verano llegará la hora de abordar los elementos más espinosos, como los relativos a la identidad nacional. ¿La diferenciación que establece el acuerdo que pactaron EH Bildu y PNV entre nacionalidad y ciudadanía supone que habría ciudadanos de primera y segunda en Euskadi?

- En absoluto. Lo que se busca es que si se determina que Gipuzkoa, Araba y Bizkaia forman parte de una nación llamada Euskal Herria, quien quiera seguir siendo español lo siga siendo, pero abriendo la posibilidad a que quien quiera ser solo vasco pueda serlo. Todos con los mismos derechos y sin imposiciones. Para nosotros, todos los ciudadanos que viven y trabajan en Euskal Herria son vascas y vascos. En todo caso, si ese es el mayor problema para alcanzar un acuerdo, estamos dispuestos a repensarlo. Lo que creo es que esa es la excusa que han utilizado algunos para no avanzar.

- Si llegado el momento el proyecto de nuevo estatus no logra más apoyo que el de PNV y EH Bildu, ¿deberían estos partidos seguir adelante?

- Debemos tratar de ampliar el consenso, pero el Parlamento dio al grupo de expertos el mandato claro de que el texto articulado salvaguardase las bases y principios pactados por EH Bildu y PNV, que suman una amplia mayoría en la Cámara. No se pueden supeditar a la búsqueda del consenso las bases y principios acordados por una mayoría.

- ¿Qué posición va a adoptar EH Bildu en la investidura de Pedro Sánchez?

- Actuaremos, junto con ERC, con responsabilidad en cuanto nos expliquen sobre qué hay que actuar con responsabilidad, porque puede que lo que nos pongan encima de la mesa no nos parezca suficiente.

- O sea que no descarta un 'no'...

- La pregunta no es qué va a hacer EH Bildu, sino qué van a hacer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Han pasado casi tres meses desde las elecciones y solo hemos oído hablar de sillones y ministerios. ¿Van a cumplir lo que dijeron de derogar la 'ley mordaza', la Lomce, la reforma laboral...?

- ¿Qué quiere decir con responsabilidad?

- Que tenemos la mano tendida, que nuestro ánimo es el de no bloquear la investidura porque debemos evitar que la derecha llegue al poder. Estamos siendo muy generosos. Decimos que no ponemos líneas rojas, pero necesitamos que se nos responda y se nos hable de contenidos.

- ¿Votarán en todo caso lo mismo que ERC?

- Mantendremos la misma posición.

- ¿Cómo puede variar esa posición en función de si hay acuerdo del PSOE con Podemos o no?

- Ya veremos. Atenderemos a cada uno de los escenarios dependiendo de lo que se ofrezca a la ciudadanía. Sánchez debe quitarse los complejos que le produce la derecha. Si es socialista y progresista, que deje de mirar a la derecha y se mueva en parámetros democráticos. Alguna vez los votos pueden ser gratis, pero no siempre va a ser así.

- Esta semana Sánchez recordó la posibilidad de aplicar el 155 en Cataluña si tras la sentencia del procés el independentismo catalán vuelve a la senda unilateral. ¿En esas condiciones también se plantean facilitar la investidura?

- Un 155 en vigor es una línea roja; hablar del 155 puede ser un complejo respecto a la derecha.

- ¿C0ntempla la posibilidad de repetir las elecciones en noviembre?

- Ahora mismo sería una irresponsabilidad. No queremos elecciones, por eso seremos generosos en cuanto se nos diga qué quiere hacer Sánchez con su gobierno.

- La otra duda es Navarra. ¿Se abstendrá EH Bildu para facilitar la investidura de la socialista María Chivite?

- El PSOE debe dejar su hipocresía. Si en Gipuzkoa ha llegado con EH Bildu a acuerdos estructurales como los Presupuestos de la Diputación o una reforma fiscal, no tiene sentido no hablar ahora en Nafarroa. Seguimos esperando su llamada y no necesitamos correveidiles.

- ¿Qué ocurriría si, como parece, esa llamada no se produce?

- Atenderemos a qué acuerdos han llegado con las otras fuerzas.

- ¿Hay discrepancias entre la dirección de EH Bildu y los representantes navarros sobre el sentido del voto?

- En Nafarroa están muy enfadados con el PSN, como es normal, porque no da más que razones para que no facilitemos su investidura. Pero entienden bien que la única alternativa es Navarra Suma y que dar opciones a la derecha siempre es contraproducente, como estamos viendo con Enrique Maya en Pamplona.

- Dado que tienen una relación confederal, ¿quién tomará la decisión?

- Entre todos. EH Bildu tiene una dirección política que adoptará una postura que será discutida con nuestros compañeros navarros. Entre todos tomaremos la decisión.