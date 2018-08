Maddalen Iriarte asoma como favorita para ser candidata de EH Bildu a la Lehendakaritza Maddalen Iriarte. / USOZ Otegi desvela que no tiene «especial interés» en ser cabeza de lista a las próximas autonómicas y apunta a la actual portavoz parlamentaria JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 21 agosto 2018, 07:29

La actual portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, asoma ya como principal favorita para convertirse en candidata de EH Bildu a la Lehendakaritza, a dos años de los comicios autonómicos. El nombre de Iriarte está en boca de los principales dirigentes de la coalición abertzale, pero ayer, por vez primera, lo verbalizó el coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi, que prácticamente se autodescartó como cabeza de cartel. La alianza de Sortu, Eusko Alkartasuna, la disuelta Aralar, Alternatiba y los independientes entiende que el perfil de Iriarte, una conocida periodista televisiva no adscrita a ningún partido, encarna a la perfección la transversalidad de fuerzas soberanistas que EH Bildu quiere potenciar.

Otegi fue preguntado en una entrevista radiofónica en Onda Vasca sobre si se veía de nuevo como «candidato» a las elecciones autonómicas de 2020, tras su fallido intento de hace dos años, cuando fue finalmente inhabilitado por la Justicia a cuenta de su condena por el caso Bateragune (reconstrucción de la entonces ilegalizada Batasuna). Otegi se sinceró al responder que no tiene «especial interés» en ser el aspirante de la izquierda independentista y señaló, con una claridad hasta ahora nunca verbalizada por la coalición, que «ya tenemos una candidata magnífica, que es Maddalen Iriarte». Nacida en Donostia hace 55 años y con una larga trayectoria en ETB1, llegó por sorpresa a la candidatura de Otegi hace ahora dos años, cuando comenzaba a hacerse evidente el riesgo de que el entonces aspirante independentista pudiera ser inhabilitado, como así fue. Iriarte fue la baza sorpresa y encabezó la lista por Gipuzkoa, aunque compartió protagonismo con las otras dos candidatas, la alavesa Miren Larrion y la vizcaína Jasone Agirre. No obstante, Iriarte se ha convertido en la portavoz parlamentaria y comparte el liderazgo público de la entente con el propio Otegi, aunque con el plus de proyección de estar en el Parlamento Vasco.

Perfil Biografía Donostia, 1963. Casada y madre de cinco hijos. Estudió Derecho en la UPV. Trayectoria profesional Empezó su carrera periodística en 1981 en Loiola Herri Irratia. En 1986 se incorporó a EITB. En 2016 encabezó la lista por Gipuzkoa de EH Bildu. Parlamentaria y portavoz en la Cámara.

Iriarte, además, podría encabezar la lista por Bizkaia en vez de por Gipuzkoa. La política independiente es donostiarra pero reside en Durango, al igual que el actual lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV). EH Bildu necesita un impulso electoral en territorio vizcaíno y la opción de colocar a su aspirante principal como cabeza de lista es una carta que podrían jugar.

Mendoza, por Gipuzkoa

En Gipuzkoa, principal plaza fuerte de la coalición, el cabeza de lista autonómico podría ser el hasta ahora alcalde de Errenteria, Julen Mendoza, el regidor abertzale con más proyección política y que dejará el consistorio en mayo. Mendoza fue sondeado para ser candidato a diputado general de Gipuzkoa pero declinó esa posibilidad. El exalcalde de Donostia Juan Karlos Izagirre fue finalmente el elegido para la carrera foral, aunque EH Bildu cree que Mendoza, caracterizado por posiciones avanzadas en temas como las víctimas de ETA, tiene un papel que jugar en la política vasca, quizás en las autonómicas.