Luis Gordillo: «El Cupo no se puede suprimir porque está en la Constitución, solo pido transparencia»

Siempre le había movido el afán de comprometerse con la sociedad. Y hace unos meses decidió abandonar su zona de confort para saltar a la primera línea política. Este profesor de Derecho de Deusto, de 38 años, malagueño de nacimiento, pero bilbaíno de corazón, es el nuevo portavoz de Ciudadanos en Euskadi, donde el partido de Albert Rivera no termina de despegar. Y ahí está su reto: ofrecer una alternativa atractiva para todos los vascos.

-¿Qué lleva a un profesor de Derecho Constitucional a dejar una vida establecida para hacer política, justo cuando más desprestigiada está?

-A todos nos mueve un deseo de compromiso con la sociedad. Y me había llegado el momento de hacerlo. También es verdad que los profesores de Derecho Constitucional podemos tener una visión más amplia de esa sociedad y, a veces, podemos presumir de saber identificar los problemas. Y Ciudadanos es desde hace tiempo mi partido de referencia, el que mejor se identifica con lo que creo. O sea que me decidí.

-Un malagueño liderando un partido en Euskadi...

-Yo soy bilbaíno (risas). Además, las personas estamos hechas de pedacitos. Y yo los tengo de Málaga y de Bilbao; también de Nueva York, Estrasburgo o Bruselas, lugares donde residí un tiempo. Pero Bilbao es ahora mi casa. Allí vivo con mi mujer.

-Su partido aparece pujante en las encuestas, sin embargo, en Euskadi no acaba de despegar. ¿Temen quedarse fuera de juego?

-Confiamos en mejorar nuestros resultados en las próximas citas electorales. Pero no es una obsesión. Queremos hacer un buen trabajo para que sea aceptado por la ciudadanía. No obstante, sabemos que en una sociedad donde ha gobernado el mismo partido durante tanto tiempo, hay establecidas unas barreras de entrada que no son fáciles de superar.

-¿Y cómo pueden afianzarse en Euskadi, donde su representación institucional es mínima?

-Nuestro proyecto es común para Euskadi, España y Europa. Un proyecto de sociedad libre y abierta, de personas que convivan en igualdad en un entorno en el que todo el mundo pueda desarrollar su actividad personal, profesional y económica. Desde un punto de vista político, es un proyecto liberal. Y en el económico, defendemos la economía social de mercado. Y todo esto con dos valores fundamentales, la transparencia y la rendición de cuentas de los poderes públicos.

-¿Va a ser el PNV la diana de sus críticas?

-Partidos, como el PNV, que llevan gobernando tantos años terminan teniendo un sentido de patrimonialización de sus sociedades y creyendo que son sus dueños. Y hay una cierta higiene democrática en que haya una alternancia. Nuestro objetivo no es tanto ese, como ofrecer un proyecto atractivo y alternativo. Pero no vamos contra nadie. Eso sí, somos un partido que lucha contra lo que el nacionalismo defiende en el País Vasco, y contrarios a las políticas identitarias, y ahí sí nos tendrán enfrente, pero de manera pacífica, explicando a la gente por qué creemos que esas maneras de hacer no son buenas ni para Euskadi ni para España.

-¿Cree que la sociedad vasca acogerá «con alegría» -como usted ha afirmado- un proyecto cuyos argumentos no son bien recibidos?

-El PNV ha hecho suyos una serie de símbolos, y parece que si les criticas, estás arremetiendo contra Euskadi. Y no es así. Los partidos nacionalistas se ven cómodos en debates como '¿está usted de acuerdo con el Concierto?' o '¿está en contra de Euskadi?'. Todo lo disfrazan del tema identitario.

-¿Y está usted de acuerdo con el Concierto Económico Vasco?

-El Concierto es un sistema de recaudación y, por ello, tiene que recaudarse conforme a unos cánones preestablecidos y abiertos... Si uno no sabe cómo funciona el sistema de recaudación, si no sabe qué metodología se utiliza, como ciudadano no podrá someter a control a los partidos políticos. Y a los nacionalistas les gustan estos sistemas opacos. Pero ante esto, nosotros abogamos por una política de transparencia.

-¿Pero suprimiría el Concierto?

-Nosotros suprimiríamos el uso político que se está haciendo de los sistemas de financiación, tales como el cálculo del Cupo. Por eso defendemos que se tiene que calcular y no negociar. Si fuera transparente no sería más que un sistema de recaudación. Es una singularidad que está recogida en la disposición adicional primera de la Constitución, y Ciudadanos la respeta.

-O sea que no lo suprimiría.

-Es que, insisto, no se puede suprimir porque está en la Constitución y nosotros la respetamos. Solo pedimos transparencia, luz y taquígrafos.

-Y con respecto al euskera, ¿qué posición sostiene?

-Las lenguas tienen que ser una vía de comunicación entre las personas, y no lo contrario. Los idiomas no se pueden instrumentalizar, hay que respetarlos y cuidarlos. No se pueden utilizar para tirárselos al vecino de enfrente. Ciudadanos ha propuesto una ley de usos lingüísticos para todo el país, que permitiría que la ciudadanía pudiese aprender las lenguas de España. Lo que no aceptamos en absoluto es que si te presentas a una plaza pública para ser cirujano, cuente más el euskera que un doctorado.

-¿Defiende la presencia de la Ertzaintza?

-Claro, es la Policía autonómica vasca. No tenemos nada que decir. Últimamente, por cierto, se ve a la Ertzaintza descontenta con la gestión que hace el Gobierno Vasco de la institución. Habrá que preguntar a ese Ejecutivo por qué no son capaces de gestionar las necesidades del cuerpo de policía, que es el que nos defiende a todos.

-Pese a no tener presencia en la Cámara vasca, ¿qué propuestas llevaría a la ponencia de autogobierno?

-La reforma del Estatuto se ha planteado en términos identitarios. Y estamos totalmente en contra de una propuesta de reforma que distingue entre nacionales y no nacionales. ¿Pero qué esto? ¿Vamos a establecer diferentes categorías de personas? Va en contra de la igualdad, que es uno de nuestros principios básicos.

-¿En Euskadi, con quién pactaría?

-Pactos globales con los partidos nacionalistas, evidentemente, no. Nunca pactaremos con los que quieren dinamitar la convivencia. Por supuesto, somos partidarios de acordar con los constitucionalistas. Tenemos la obligación de entendernos.

-¿Qué objetivo real se marcan para la cita electoral de mayo?

-Seguir creciendo. Se nos está acercando mucha gente y estamos sumando afiliados en Euskadi. Ahora tenemos 3.500 inscritos. Queremos ser un partido abierto y útil, en el que la gente se vea reflejada. Si hacemos un trabajo honesto, los ciudadanos nos lo recompensarán. No hemos venido solo a ocupar sillas.

-¿Estuvo en Alsasua en el acto que protagonizó Rivera?

-Sí. Fuimos con las banderas de España, de Navarra y de Europa. Estuvimos, sobre todo, para demostrar que no existen lugares que sean propiedad de ciertas opciones políticas. La calle es de todos. No se puede patrimonializar una tierra como en la Edad Media, y con el concepto casi de tribu que manejan algunos.

-¿Y usted se siente nacionalista español?

-El nacionalismo supone una apuesta para que un grupo humano se constituya en Estado. Es verdad que los nacionalistas vascos para simplificar los términos del debate, dicen 'yo soy nacionalista vasco y usted nacionalista español'. Yo rechazo esto.

-Pero ustedes en sus actos hacen gala de la bandera española.

-Porque es la de todos. El nacionalismo vasco ha vendido que la bandera de España es enemiga y hay que expulsarla del espacio público. Y no es así, es la constitucional y elemento de unión. Pero que cada uno ponga la bandera que quiera. El problema es el uso político que han hecho los nacionalistas.

-O sea, que no se siente nacionalista español.

-Me siento bilbaíno, vasco, español y parte del proyecto europeo.

-¿Y qué opina de Vox?

-No me pronuncio sobre otros partidos.