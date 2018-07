Luces y sombras sobre el rechazo de Llarena a la entrega de Puigdemont Expertos en Derecho realizan diferentes lecturas sobre la decisión del juez del Supremo DV Viernes, 20 julio 2018, 07:16

Las preguntas 1. ¿Qué le parece la decisión del juez Llarena de renunciar a la extradición de Puigdemont por el delito de malversación? 2. ¿Qué influencia puede tener esta decisión en el juicio de la causa por el procés abierta en el Tribunal Supremo?

José María de Pablo | Abogado penalista «Supongo que esperará a que viaje a algún otro país»

1. Llarena debía optar por una de las dos opciones que tenía, y eso es lo que ha hecho. Podía haber aceptado la entrega, juzgar a Puigdemont por malversación y, una vez cumplida la condena por ese delito (o tras ser absuelto si fuera el caso), esperar los 45 días que establece la ley para dictar una nueva orden de detención que permita juzgarle por rebelión si permanece en territorio español. Si ha elegido la otra opción -rechazar la entrega- supongo que su intención es esperar a que el procesado viaje a otro país en el que el respeto al principio de confianza que preside el procedimiento de la euroorden sea de mayor calidad que el que han demostrado Alemania o Bélgica (véase Francia o Italia) para activar entonces una nueva euroorden.

2. Aquí hay que diferenciar las dos piezas separadas en las que se ha dividido el procedimiento. En cuanto a la pieza separada relativa a los procesados que se encuentran en prisión provisional, esta decisión no tendrá ninguna influencia: Junqueras, los 'Jordis', y el resto de presos preventivos serán juzgados por todos los delitos de los que se les acusa con todas las garantías, sin que el resultado de la euroorden les afecte para nada. Y en cuanto a la pieza relativa a los huidos, quedará paralizada a la espera de que cualquiera de ellos vuelva voluntariamente a territorio español.

Juan José Solozábal | Catedrático de Derecho Constitucional «Es lógico por las limitaciones que puso el tribunal alemán»

1. La decisión del juez Llarena me parece correcta. A la vista de las limitaciones que ha impuesto el juez alemán, parece que lo correcto es rechazar que la jurisdicción española tenga que constreñirse a considerar exclusivamente la comisión del delito de malversación. Me parece una reacción lógica por parte del juez español. Las euroórdenes se emiten pero también se pueden retirar. Es muy lamentable que no haya funcionado bien y el resultado es bastante absurdo. Lo correcto hubiese sido que el sistema hubiese funcionado, los principios de reconocimiento mutuo y de reciprocidad, pero los jueces alemanes no lo han considerado así y también tenemos que respetar lo que han decidido aunque no se comparta.

2. No sé lo que va a pasar en el proceso. Yo diría que lo que tiene que hacer el Estado es llevar a cabo el juicio con todas las garantías pero también con toda libertad y responsabilidad por parte del Supremo. Admitir que un tribunal territorial pueda condicionar el funcionamiento de la justicia española me parece realmente un sarcasmo, insatisfactorio y no asumible. No quiere decir que necesariamente tenga que continuar la situación de los presos en las mismas condiciones que actualmente, pero eso tendrá que ser una decisión del tribunal.

Diego López Garrido | Catedrático de Derecho Constitucional «La cuestión de fondo es que no ha existido rebelión»

1. El juez debería haber aceptado la extradición, porque esas son las reglas que la rigen. Puigdemont queda en un limbo al desistir ahora la justicia española.

2. La decisión importante es la del tribunal alemán. Puigdemont estaba bajo su jurisdicción. Los jueces y fiscales españoles se niegan a aceptar que este tribunal ha actuado correctamente; ha procedido a ver si los hechos en Cataluña serían delito en Alemania. Y ha concluido que no lo serían. Es exactamente lo que prescribe la regulación de la euroorden. La cuestión de fondo es que no ha existido rebelión.

Jordi Nieva | Catedrático de Derecho Procesal «Rechazar la extradición me parece muy discutible»

1. La decisión del juez Llarena de rechazar la extradición de Puigdemont sólo por malversación me parece profundamente discutible desde el plano jurídico. No entiendo que solicites la entrega de un reo por un delito (Llarena pedía la extradición por rebelión pero también por malversación) y cuando te lo dan no lo aceptes. No creo que esté en disposición de un juez decidir si procesa o no a un reo por un delito. Por todo ello, no me parece acertada la decisión.

2. Puigdemont se convierte en una persona fuera de España que se puede mover libremente. No sé si políticamente es lo que más conviene, pero eso es otra cuestión. ¿Para el resto de los procesados? Tan repetidos pronunciamientos contrarios debería hacer replantearse la presunción de inocencia. Por muy convencida que esté la Justicia de los delitos de los que les acusan algo hay que replantearse ahí.