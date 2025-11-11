Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lourdes Oñederra, en el exterior de la Biblioteca Municipal de la plaza de la Constitución de Donostia. Lobo Altuna

Escritora

Lourdes Oñederra: «Aún existe un gran silencio sobre lo que ha supuesto ETA en amplias capas de esta sociedad»

La autora de 'Azken batean' reflexiona sobre los silencios en Euskadi y el vacío moral que dejan entre las nuevas generaciones

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

La donostiarra Lourdes Oñederra (1958) ha publicado 'Azken batean', una mirada a la condición humana en un contexto marcado por la violencia y sus secuelas ... profundas en las relaciones personales y familiares. La autora bucea en los silencios vividos en Euskadi y se pregunta por qué «aún existe un gran silencio en amplias capas de la sociedad vasca sobre lo que ha supuesto ETA». Comprometida con las víctimas, primero desde su militancia activa en Gesto por la Paz, Oñederra se adentra desde la literatura en el laberinto de la inhibición moral.

