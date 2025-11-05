Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Lobato, exsecretario General del PSOE de Madrid, a su llegada al Supremo, donde prosigue el juicio al fiscal general. EFE

Lobato y Acera esquivan el intento de la defensa del novio de Ayuso de implicar a Moncloa

El exlíder socialista madrileño y la que fuera empleada de Presidencia se desvinculan de la filtración del correo de González Amador y desmienten al instructor del caso: «No recibimos órdenes»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

«Ni recibimos órdenes de Moncloa ni tuvimos acceso al correo de la defensa (de Alberto González Amador)». Las implicaciones políticas del juicio al fiscal ... general del Estado en el Tribunal Supremo sobrevolaron este miércoles en el comienzo de la tercera sesión. La presencia de dos destacados actores del PSOE de Madrid, Juan Lobato (exsecretario general) y Pilar Sánchez Acera (exdiputada autonómica, exasesora en Presidencia y actual número tres de la ejecutiva regional), se convirtió en una oportunidad para poner el foco en el papel de Moncloa en esta causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  6. 6 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  9. 9 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  10. 10

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lobato y Acera esquivan el intento de la defensa del novio de Ayuso de implicar a Moncloa

Lobato y Acera esquivan el intento de la defensa del novio de Ayuso de implicar a Moncloa