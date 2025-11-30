La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero (Urnieta, 1970) avisa que la confianza con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez «se quebrará más ... si los traspasos no llegan antes de final de año», fecha límite fijada en el acuerdo de investidura entre los jeltzales y el PSOE.

– El secretario general del PSE, Eneko Andueza, dijo que las transferencias podrían no llegar en el plazo acordado con Sánchez. Si no se cumple el Estatuto para el 31 de diciembre, ¿el PNV romperá el acuerdo de investidura?

– Lo que estamos intentando desde el inicio de legislatura es que ese acuerdo no se rompa. Andueza habrá hecho declaraciones, pero el Gobierno del Estado y el PSOE no han dicho lo contrario. Sabemos que es complicado porque a veces, la parte técnica es más complicada que el acuerdo político. Otras veces, además, se ponen trabas. Vamos a insistir en que ese acuerdo se cumpla en tiempo y forma.

– Desde su partido ya han advertido de que si no se cumplen los tiempos habrá «consecuencias». ¿A qué se refieren?

– Que la confianza se quebrará un poquito más. Cuando llegas a un pacto, das tu palabra y lo metes dentro del acuerdo de investidura, y, además, eres un partido político responsable y que intenta dar estabilidad y gobernabilidad, esperas que te devuelvan esa confianza. Y si no cumples, tienes que dar explicaciones.

– ¿Ese quiebro de la confianza puede suponer que el PNV deje de apoyar en determinadas cuestiones al Gobierno central?

– Nosotros apoyamos todo aquello que creemos que es beneficioso para Euskadi. Lo nuestro no es un cheque en blanco. Tenemos un acuerdo de investidura y luego tenemos unos acuerdos puntuales en base a unas normas, unas leyes y unos planteamientos.

– La transferencias del Puerto de Pasaia ha generado choques entre los socios de gobierno en Euskadi. ¿Por qué piden el traspaso de Pasaia y no el de Bilbao?

– Apostamos por la transferencia del puerto de Pasaia y también por el de Bilbao. En eso está trabajando el Gobierno Vasco junto con el Gobierno del Estado. Lo que no entendemos es qué miedos hay para que eso no sea así. Creemos que desde la cercanía ese puerto gana y, además, sería una forma de poder invertir. Lo que no se dice es que las inversiones del puerto de Pasaia las genera y las realiza el propio puerto. Y que además todas las inversiones que se han hecho alrededor de la bahía las han hecho las instituciones vascas. Hay que decir la verdad y hay que dar los datos tal y como son.

– ¿Puede detallar qué plan tienen para Pasaia que permita mejorar el rendimiento de la dársena pese a la desclasificación como puerto de interés general?

– Los puertos se autogestionan y compiten con otros puertos. Pero también pueden tener ayudas de las instituciones que están alrededor. En este caso no, porque el Gobierno del Estado no invierte en los puertos del Estado. Son los propios puertos los que intentan mejorar su tráfico. Pasaia ha tenido un descenso año tras año de sus movimientos y lo que queremos es que sea un puerto competitivo.

– ¿Cómo se puede resolver la negociación sobre aeropuertos, vista la dificultad para que AENA acepte un traspaso completo?

– Estamos negociando hasta una posible comisión bilateral para que las instituciones vascas tengan un poder de decisión dentro de lo que son los aeropuertos de Euskadi. Que no seamos unos simples floreros a la hora de tomar decisiones, sino que tengamos algo que decir y que aportar. Necesitamos estar conectados con el mundo y las infraestructuras de transporte son importantes para hacer país.

– ¿En qué punto están los trabajos de las catas para saber cuál es la mejor conexión del TAV entre Euskadi y Navarra?

– Según nos dicen, se van a iniciar en breve o están iniciándose ya. Hubo un planteamiento por parte del Ministerio en el que vimos que las catas no se estaban realizando por donde se tenían que hacer. Pero existe un compromiso por parte del Gobierno central que dice que las catas se van a hacer bordeando el Aralar. Por lo tanto, no tengo por qué desconfiar de la palabra del ministro. Lo que esperamos es que sean cuanto antes, porque hay un retraso considerable.

– ¿Se decanta por la vía de Ezkio o por la de Vitoria?

– La más directa para Gipuzkoa es la vía de Ezkio-Itsaso. Queremos que los informes sean serios, que tengan en cuenta no solo el coste, sino también los tiempos y si esa infraestructura va a poder absorber toda la capacidad de tráfico. Que sean informes objetivos. Y así veremos para tomar una decisión responsable y objetiva sobre cuál es la mejor unión.

– ¿Los informes emitidos hasta ahora no han sido objetivos?

– Para que un informe sea real los criterios tienen que ser los mismos. No se puede medir con diferentes criterios y tomar una decisión. Estamos hablando de unas infraestructuras que no es para 10 días ni para 10 años, que es para 100 años o más.

– ¿Sánchez debería convocar elecciones al quedar de manifiesto la existencia de una 'mayoría negativa', como se ha visto con el rechazo a la propuesta de senda de gasto?

– Es incomprensible que no se haya aprobado. Aunque luego pudieras votar en contra del Presupuesto. Se le quiere castigar al gobierno no aprobando los presupuestos, pero en esa previa se le está castigando a todas las administraciones públicas. Y eso nos parece poco responsable.

– Parece complicado que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante.

– Vamos a tener que esperar a febrero o marzo para ver la presentación de presupuestos. Estamos hablando con el Ministerio de Hacienda de cara a una posible aprobación de presupuestos. Nosotros, hasta que no se acabe la legislatura, lo que vamos a hacer es seguir trabajando.

– Habla de actitudes responsables. ¿Le parece responsable la postura de Junts de romper cualquier negociación con Sánchez?

– En decisiones de otros partidos me cuesta meterme. Junts tenía un compromiso con el gobierno de Sánchez y considera que no se ha cumplido. ¿Se puede recuperar esa confianza? Creo que está en manos de Sánchez poder cumplir alguno de los acuerdos que tenía con Junts. Es difícil.

– Otros partidos, como EH Bildu, ponen en duda los movimientos de Junts. ¿Por qué el PNV se cuida tanto de criticar a los catalanes?

– Todos los partidos no somos iguales. Igual habría que preguntarle a EH Bildu por qué nunca critica con ese ímpetu al PSOE y sí al PNV. Siempre se pone el foco en Junts, pero Podemos tampoco está ayudando nada a la gobernabilidad del Estado porque tiene otra guerra política. Igual ya no tanto con el PSOE, es más con Sumar o con Yolanda Díaz.

– ¿Hay alguna posibilidad de reconstruir la relación del PNV con el PP?

– Todos los días ganan puntos para empeorar la relación. Yo no soy una persona que le niegue la palabra a nadie, pero si todos los días están acusándote e insultándote, las relaciones se complican. Tengo una relación correcta con la portavoz Esther Muñoz. Pero con alguien como Tellado, que está todo el día insultándote, no tengo muchas ganas de hablar.

– ¿Tiene relación con Alberto Núñez Feijóo?

– No.

– ¿Cree que en la condena del fiscal general ha habido 'lawfare'?

– El PSOE anuncia ahora el 'lawfare', pero esto ya existía antes. Pasó con Atutxa, con el 1 de octubre... Hasta que no te pasa a ti no te das cuenta. Y sí, es muy peligroso que haya una politización de la justicia. Si se pierde credibilidad con las instituciones democráticas de un Estado, se tambalean los sistemas. Tenemos que ser muy responsables con esto que hacemos desde la política, porque le estamos haciendo un flaco favor a la democracia.

– ¿Es cierto que el PNV reclamó al Gobierno central mantener determinados cargos a cambio de apoyar la moción de censura, como ha desvelado la UCO?

– Ya hemos dicho por activa y por pasiva que no.

– ¿Cree que Sánchez y Otegi se reunieron?

– Visto que tanto el Gobierno de Sánchez y Otegi dicen que no, igual creo más esta versión que la de Ábalos. Habrá que cogerlo todo con pinzas.

– ¿La entrada en prisión de Ábalos complica todavía más la gobernabilidad?

– No ha ayudado. Sobre todo por los indicios que alega el juez, que son graves.

– ¿Le preocupa que salgan a luz hechos delictivos que puedan hacer caer el gobierno?

– Cuando me reuní con el presidente Sánchez en Moncloa me negó que hubiese financiación irregular en el partido. En el hipotético caso de que eso pasara, estaríamos en otra situación.

– ¿Si hubiese financiación irregular en el PSOE el PNV dejaría de apoyar a Sánchez?

– Es lo que hemos dicho. Cuando apoyamos la moción de censura, en el 2018, lo hicimos porque había una sentencia firme que decía que había financiación irregular del PP. Por eso lo hicimos. Esa es nuestra gran línea roja.

– ¿Las encuestas apuntan a un crecimiento de EH Bildu en Euskadi y principalmente Gipuzkoa. ¿Teme el sorpasso?

– Llevamos hablando del sorpasso un montón de años. Las encuestas son foto de un momento. Cuando se convoquen elecciones, ya veremos lo que pasa. De todas maneras, en las últimas encuestas, parecía que EH Bildu se empezaba a estancar y nosotros empezábamos a subir. Lo nuestro es trabajar.

– ¿Le preocupa que el PSE pueda buscar un cambio de aliado para formar gobiernos con EH Bildu?

– No sé en quién confía más, si en EH Bildu o en el PNV. Eso es lo que habría que preguntarle al PSE.

– ¿Debe el Gobierno de España pedir perdón por Gernika cuando el Gobierno republicano también fue víctima?

– Creo que sí. El presidente de Alemania tampoco es el que bombardeó a Gernika y ha tenido ese gesto. Es importante pedir perdón y decir que el daño que se causó es injusto. Cuando no se hacen esos gestos, corremos el peligro de la repetición y de modificar la historia a gusto de cada cual. Parece ser que los jóvenes no tienen muy claro quién era el bueno y quién era el malo. A las generaciones futuras hay que explicarles que matar estuvo mal y que no se puede matar para imponer una visión del mundo.

– ¿El derecho a decidir es el nudo gordiano de la negociación para acordar el nuevo estatus?

– El PNV siempre ha defendido que el pueblo vasco tiene derecho a decidir su futuro. Iremos con esa premisa, pero tenemos que llegar a un acuerdo a tres para que después podamos defender en el Congreso de los Diputados un acuerdo que ha refrendado la ciudadanía vasca.