El líder socialista viajará a Bilbao para verse con Ortuzar Lunes, 5 agosto 2019, 07:35

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene previsto desplazarse a varias ciudades antes de que acabe agosto para ganarse el favor de aquellos partidos que, hasta el momento se han mostrado favorables a su investidura. En el PSOE dan por hecho que Sánchez viajará a Bilbao después del día 19 para verse con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y también prevén otro desplazamiento (quizá el mismo día) a Santander para hablar con Miguel Ángel Revilla (PRC).

Fuentes del partido advierten de que probablemente no será posible que las citas con los nacionalistas vascos y con el líder del Partido Regionalista de Cantabria se produzcan antes del día 19, porque la semana del 12 al 18 Sánchez estará de vacaciones (es la única que se ha concedido) y en ésta no hay apenas huecos. Al menos de momento, no se contempla un desplazamiento a Barcelona para hablar con ERC.