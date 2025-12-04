La leyenda del rugby francés Serge Blanco se presentará a alcalde de Biarritz

El vascofrancés Serge Blanco, leyenda del rugby francés, ha anunciado este jueves su candidatura a la alcaldía de Biarritz, su ciudad de adopción, para las ... elecciones municipales de marzo. El antiguo zaguero del XV de Francia y del Biarritz Olympique, club que llegó a presidir, muy vinculado a Gipuzkoa y que regentó una conocida talasoterapia durante muchos años en Hendaya, ha anunciado el paso en un comunicado. «Desde hace una decena de años, he visto cómo Biarritz se fracturaba. El pacto de confianza entre los biarrotas y su ayuntamiento se ha roto (…) Esta constatación me lleva hoy a presentarme. Mi iniciativa hoy no es la de un hombre aislado, ni la de un capricho o un arrebato. Es ante todo la de un hijo de Biarritz», añade Blanco en una carta que será distribuida este sábado en la localidad costera de Iparralde, históricamente gobernada por la derecha.

La leyenda vascofrancesa del deporte oval, de 67 años, no exhibe un posicionamiento político claro, aunque se le sitúa en el centro-derecha. Competirá con la actual regidora, Maider Arosteguy, del partido de derechas Les Republicains. Su candidatura esta, precisamente, motivada por una polémica local vinculado al rugby. El estadio de Aguilera, donde juega el equipo, ahora en la segunda división gala, constituye el último suelo público de este municipio para posible construcción de viviendas, necesarias ante la escasez de inmuebles.

El 'Pelé del rugby'

Ello ha provocado conflictos entre la actual regidora y el club, que exige ayuda municipal para modernizar el campo. El expresidente del club vasco Jean-Baptiste Aldigé amenazó incluso con llevarse a la histórica escuadra a Niza. Blanco, hoy al frente de la asociación del Biarritz Olympique Rugby Amateur, apoya las reivindicaciones del equipo.

Nacido en Caracas, Venezuela, en 1958, hijo de madre vasca y padre venezolano, llegó a Biarritz muy niño, a los dos años, tras la muerte de su padre. Es muy conocido en Iparralde. Internacional en 93 ocasiones con la selección francesa, ganó seis Torneos de las Cinco Naciones. Llegó a ser conocido como el 'Pelé del rugby'. También se adentró en los negocios, como la talasoterapia, aunque ya hace años que tuvo que cerrarla.