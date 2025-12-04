Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Serge Blanco. Sudouest

La leyenda del rugby francés Serge Blanco se presentará a alcalde de Biarritz

El exjugador vascofrancés, muy vinculado a Gipuzkoa y que regentó la talasoterapia de Hendaya, se enfrentará a la actual regidora tras el conflicto del Ayuntamiento con el equipo biarrot

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:20

El vascofrancés Serge Blanco, leyenda del rugby francés, ha anunciado este jueves su candidatura a la alcaldía de Biarritz, su ciudad de adopción, para las ... elecciones municipales de marzo. El antiguo zaguero del XV de Francia y del Biarritz Olympique, club que llegó a presidir, muy vinculado a Gipuzkoa y que regentó una conocida talasoterapia durante muchos años en Hendaya, ha anunciado el paso en un comunicado. «Desde hace una decena de años, he visto cómo Biarritz se fracturaba. El pacto de confianza entre los biarrotas y su ayuntamiento se ha roto (…) Esta constatación me lleva hoy a presentarme. Mi iniciativa hoy no es la de un hombre aislado, ni la de un capricho o un arrebato. Es ante todo la de un hijo de Biarritz», añade Blanco en una carta que será distribuida este sábado en la localidad costera de Iparralde, históricamente gobernada por la derecha.

