El lenguaje en clave de las presuntas mordidas en la Diputación de Almería: «Te vas a poder cambiar toda la piñata» Javier Aureliano García empleaba terminología relacionada con la ortodoncia durante el trámite de las licitaciones públicas que, para los investigadores, está «totalmente desvinculada» del contexto

Nerea Escámez Almería Martes, 25 de noviembre 2025, 11:01 | Actualizado 11:17h. Comenta Compartir

El juez instructor que autorizó la entrada y registro de la UCO en dependencias de Diputación Provincial de Almería, en el domicilio del expresidente Javier Aureliano García y exvicepresidente Fernando Giménez, desvela un «lenguaje encriptado» entre los entonces altos cargos del organismo supramunicipal, que pretendía maquillar las licitaciones públicas de cifras millonarias con una jerga que parecía de lo más cotidiana.

«¿Has visto el orden del día?», cuestionaba Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación, el 11 de junio de 2018, a Javier Aureliano García –todavía Gabriel Amat estaba al frente de la Institución Provincial–, quien respondía que «esperaba poder ir al dentista». Esta conversación culminaba por parte del primero con un: «Te vas a poder cambiar toda la piñata». Este lenguaje se usaba «de forma absurda, abusiva y un número de veces inexplicable», arroja el auto, de 66 páginas, al que ha tenido acceso IDEAL.

Este documento desvela cómo, tras la adjudicación del contrato para adquirir material sanitario el 8 de abril de 2020, se produce un hecho «demoledor» que evidencia «la importancia del papel» que ejercía Javier Aureliano García en el supuesto «el entramado delictivo». Esto es, que, en el grupo 'Naranjito', a las 20:53 horas y «tres minutos después de firmar el Decreto» a la empresa de Kilian López, Azor Corporate, el ahora expresidente de la Diputación Provincial, enviaba «un emoticono de un diente o muela» al resto de integrantes.

Los investigadores plantean en el informe que el lenguaje, en clave dental o con términos propios de la ortodoncia, constituye un «indicio muy claro y sólido» de la posible participación de Javier Aureliano García y Fernando Giménez «en el cobro o facilitación del cobro de comisiones».

Esta sucesión de mensajes no es baladí. Desde 2017 hasta 2020, los investigadores evidencian las conversaciones rescatadas en el grupo 'Naranjito' en el que se usaban los términos dentales: «Tengo las muelas picadas por tu culpa, he pedido cita en el dentista para ir» (4 de mayo de 2017); «Tengo que ir al dentista y no sé cuando ir... yo también me tengo que hacer una limpieza» (16 de junio de 2017); «Me debes dinero tú... necesito empastarme dos o tres muelas, sácame cita para ir al dentista que estoy que no puedo comer» (23 de febrero de 2018); «Yo tengo que ir al dentista y seguro que Fernando ya podrá ir» (25 de febrero de 2020).