Leire Díez en su comparecencia en septiembre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. J. J. Guillén / Efe

Leire Díez se ampara en el «secreto profesional» para no entregar al Senado una copia del pendrive

La exmilitante socialista alega que, como periodista, protege a sus fuentes, y que además está «en manos de la Justicia»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:11

Comenta

Leire Díez no entregará a la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' su pendrive con información sobre las supuestas «cloacas» del Estado como ... le había sido requerido. En un burofax, al que ha tenido acceso este periódico, la exmilitante socialista imputada por cohecho y tráfico de influencias ha rehusado hacerlo alegando que, como periodista, protege a sus fuentes, y que además está «en manos de la Justicia». «Hago valer mi derecho al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información, reconocido en el art. 20.1.d CE. Estos preceptos sustentan que no procede la entrega de materiales periodísticos ni la revelación directa o indirecta de fuentes, salvo supuestos estrictamente excepcionales previstos por la ley y con las debidas garantías», arguye.

