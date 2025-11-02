Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
«¿Leire o Amaia? Yo soy de la Oreja de Xabi»

Morquecho

Jon Insausti

Alcalde de San Sebastián
«¿Leire o Amaia? Yo soy de la Oreja de Xabi»

El nuevo regidor de la capital se somete a un test rápido

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

– Un rincón de la ciudad.

– El atrio de Santa María.

– Precio de un viaje en el bus.

– Creo que 0,70 ... euros (el precio con tarjeta Mugi varía de los 0,59 euros a los 0,12, en función del número de viajes al mes;el billete ocasional cuesta 1,95).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  2. 2 Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi
  3. 3

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  4. 4

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  8. 8 Gorrotxa es Gorriz en Gijón
  9. 9 Directo | Sergio introduce novedades en cada línea para buscar la victoria
  10. 10

    Uno de cada ocho hogares vascos no se puede permitir encender la calefacción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «¿Leire o Amaia? Yo soy de la Oreja de Xabi»