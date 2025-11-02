Jon Insausti
El nuevo regidor de la capital se somete a un test rápido
San Sebastián
Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02
– Un rincón de la ciudad.
– El atrio de Santa María.
– Precio de un viaje en el bus.
– Creo que 0,70 ... euros (el precio con tarjeta Mugi varía de los 0,59 euros a los 0,12, en función del número de viajes al mes;el billete ocasional cuesta 1,95).
– Zona de poteo con amigos.
– Loiola.
–¿De la Oreja de Van Gogh de Leire o de Amaia?
– De la Oreja de Xabi, sin duda. Para mí, la Oreja es él.
– ¿A qué crono aspira en la próxima Behobia-SS?
– A acabar dignamente y con una sonrisa en la cara.
– ¿Un reto como alcalde?
– La Bretxa. He decidido liderar el diseño de la nueva plaza.
– Virtudes propias que le vendrán bien en su nuevo cargo.
– La constancia y el trabajo.
– ¿Lee la sección Sirimiri?
– Sí, suelo estar al quite.
– ¿Los amigos le votan o son críticos?
– Me bajan a tierra. En cuanto empiezo a subir me tiran del pie para abajo. Son una gran fuente de información y quizás no les cuide todo lo que debería.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión