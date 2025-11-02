Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02 | Actualizado 00:07h.

– Un rincón de la ciudad.

– El atrio de Santa María.

– Precio de un viaje en el bus.

– Creo que 0,70 ... euros (el precio con tarjeta Mugi varía de los 0,59 euros a los 0,12, en función del número de viajes al mes;el billete ocasional cuesta 1,95).

– Zona de poteo con amigos.

– Loiola.

–¿De la Oreja de Van Gogh de Leire o de Amaia?

– De la Oreja de Xabi, sin duda. Para mí, la Oreja es él.

– ¿A qué crono aspira en la próxima Behobia-SS?

– A acabar dignamente y con una sonrisa en la cara.

– ¿Un reto como alcalde?

– La Bretxa. He decidido liderar el diseño de la nueva plaza.

– Virtudes propias que le vendrán bien en su nuevo cargo.

– La constancia y el trabajo.

– ¿Lee la sección Sirimiri?

– Sí, suelo estar al quite.

– ¿Los amigos le votan o son críticos?

– Me bajan a tierra. En cuanto empiezo a subir me tiran del pie para abajo. Son una gran fuente de información y quizás no les cuide todo lo que debería.