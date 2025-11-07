El lehendakari tiende la mano a la oposición para negociar los Presupuestos vascos «sin líneas rojas»

Gran parte del pleno celebrado este viernes en el Parlamento Vasco se ha centrado en las Presupuestos vascos que el Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales ... ha ido desgranando durante la semana en las diferentes comisiones celebradas con los partidos de la oposición. Y hoy, desde la tribuna de la Cámara legislativa, ha querido trasladar a estos grupos que afronta la negociación de las Cuentas «sin líneas rojas», pero ha recordado que a PNV y PSE no tienen la obligación de buscar ningún socio porque ya cuentan con la mayoría absoluta y tienen garantizada la aprobación del proyecto económico. En todo caso, Pradales ha apuntado que su intención «no es aplicar el rodillo», sino «ensanchar el acuerdo».

Pradales ha respondido a las preguntas de los grupos de la oposición y la próxima semana iniciará las negociaciones con EH Bildu, PP y Sumar para tratar de recabar su apoyo a las cuentas. El portavoz de la coalición abertzale en el Parlamento Vasco y jefe de la oposición, Pello Otxandiano, ha señalado que «en términos reales, descontando el alza de precios, el presupuesto ordinario solo crece un 1,5%, por lo que el poder adquisitivo del gasto público se mantiene prácticamente igual que en 2025».

Frente a este hecho, ha lamentado que el Gobierno Vasco «lance el mensaje de que tenemos unos presupuestos expansivos que alcanzan una cifra récord, sugiriendo así que disponemos de recursos públicos abundantes», lo que constituye «un mensaje poco riguroso en términos económico-financieros». Y ha advertido de que los cambios sociodemográficos derivados de la migración y del envejecimiento poblacional incrementarán las necesidades de recursos públicos en ámbitos como la educación y la sanidad. A juicio de Otxandiano, este es «el elefante en la habitación» que, según ha dicho, «no se quiere ver» desde el Ejecutivo.

En su respuesta, Pradales ha subrayado el hecho de que, a lo largo de toda la semana, durante la presentación de las cuentas de cada departamento del Gobierno Vasco, los representantes de la coalición soberanista hayan puesto de manifiesto la importancia del «equilibrio» presupuestario, pese a lo cual se han dedicado «a pedir más y más y más gasto, excepto para la Ertzaintza». «Desde luego, no me parece muy coherente venir a esta tribuna con una propuesta de diagnóstico de sostenibilidad de las cuentas públicas, y que en cada una de las comisiones lo único que se haga es solicitar cada vez más gasto», ha añadido.

Pradales ha advertido a Otxandiano de que, «más allá del diagnóstico, hay que mojarse y responsabilizarse», y ha afirmado «no entender mucho» el planteamiento de EH Bildu. En este sentido, ha destacado la importancia de afrontar el debate presupuestario desde una posición alejada de «la mera táctica política» y sin «enredarse y marear la perdiz».

De todas formas, considera que el Gobierno Vasco y EH Bildu se pueden poner «de acuerdo» en el diagnóstico sobre esta materia, por lo que lo que hay que hacer ahora es tratar de afrontar los «retos» de Euskadi desde el «consenso», evitando «delimitar el terreno de juego previamente».

El «raca-raca» del PP

El presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, ha denunciado que el proyecto presupuestario para 2026 «básicamente es el mismo que el de este año», aunque recoge más dinero «para hacer las mismas cosas». El proyecto es «socialista» ha considerado De Andrés. Y ha criticado que se destinen 30 millones de euros a asesores y cargos públicos, y que se siga destinado el dinero destinado a esta materia. «¿Cree usted que realmente este es el presupuesto que merecen los vascos?», ha preguntado al lehendakari.

En su respuesta, Imanol Pradales ha recordado el importante esfuerzo presupuestario previsto para sanidad, políticas sociales, seguridad, apoyo a la industria y empleo. Además, ha recordado que, antes de fin de año, se presentará el proyecto de ley de simplificación administrativa, y que se está trabajando con las diputaciones formales y Eudel «en un proceso de desburocratización».

Pradales ha recordado al dirigente popular que todas estas son demandas que el PP ha trasladado al Ejecutivo vasco. «Como ve, el presupuesto del Gobierno Vasco responde a las prioridades que ustedes, el Partido Popular Vasco, nos hizo llegar hace escasas semanas», ha señalado a De Andrés.

El lehendakari le ha recordado que «el tren presupuestario está aquí». De esa forma, ha lamentado que el PP «siga viniendo a esta Cámara viernes tras viernes haciendo el mismo discurso del año pasado». «Es el raca-raca del Partido Popular vasco», ha criticado, para a continuación reclamarle que presente propuestas «concretas» para la negociación presupuestaria.

«Buscar consensos»

Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha reprochado al lehendakari que este viernes haya afirmado «los presupuestos responden a las prioridades del Partido Popular». Pradales ha respondido a Hernández que «en política, más que con quién, lo importante es qué se acuerda». «Eso es lo que da verdadero sentido al acuerdo; es decir, tenemos que buscar el consenso sobre objetivos, iniciativas, medidas concretas, reformas; sin mirar a un lado o al otro lado», ha añadido.

El lehendakari ha manifestado que «uno de los valores más importantes de la democracia es la búsqueda permanente de consensos con quienes creen en ella, sin poner líneas rojas, sin poner etiquetas». «El qué, no con quién», ha subrayado. En la misma línea, ha indicado que el Ejecutivo afronta la negociación presupuestaria «sin poner líneas rojas ni etiquetas», por lo que no tiene intención de «perder el tiempo en dilucidar con quién se puede pactar o con quién no se puede pactar».