El lehendakari Imanol Pradales en el Parlamento Vasco. Igor Aizpuru

El lehendakari tiende la mano a la oposición para negociar los Presupuestos vascos «sin líneas rojas»

Imanol Pradales recuerda que PNV y PSE ya cuentan con la mayoría absoluta pero recalca que su intención «no es aplicar el rodillo»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:34

Gran parte del pleno celebrado este viernes en el Parlamento Vasco se ha centrado en las Presupuestos vascos que el Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales ... ha ido desgranando durante la semana en las diferentes comisiones celebradas con los partidos de la oposición. Y hoy, desde la tribuna de la Cámara legislativa, ha querido trasladar a estos grupos que afronta la negociación de las Cuentas «sin líneas rojas», pero ha recordado que a PNV y PSE no tienen la obligación de buscar ningún socio porque ya cuentan con la mayoría absoluta y tienen garantizada la aprobación del proyecto económico. En todo caso, Pradales ha apuntado que su intención «no es aplicar el rodillo», sino «ensanchar el acuerdo».

