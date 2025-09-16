Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maite Araluce estrecha la mano de Imanol Pradales. Irekia

El lehendakari recibe a la AVT

Maite Araluce, Miguel Folguera y Carmen Ladrón de Guevara han trasladado a Pradales y a la consejera San José que los terceros grados a los presos de ETA se perciben «como indultos» y resultan «demoledoras» para las víctimas

DV

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:12

El lehendakari y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, han recibido este martes en Vitoria a varios representantes de la ... Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Durante el encuentro, ambas partes han abordado los terceros grados concedidos a los presos de ETA, y las víctimas de la organización terrorista han aprovechado la cita para trasladarle a Imanol Pradales y San José que esta medida se percibe como un «indulto» a los reclusos, lo que les resulta «demoledor». Por su parte, el jefe del Gobierno Vasco y la consejera les han explicado los criterios que se siguen para estas concesiones y les han informado de que pueden ser revocadas si los presos no cumplen las condiciones establecidas.

