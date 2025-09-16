El lehendakari recibe a la AVT

El lehendakari y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, han recibido este martes en Vitoria a varios representantes de la ... Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Durante el encuentro, ambas partes han abordado los terceros grados concedidos a los presos de ETA, y las víctimas de la organización terrorista han aprovechado la cita para trasladarle a Imanol Pradales y San José que esta medida se percibe como un «indulto» a los reclusos, lo que les resulta «demoledor». Por su parte, el jefe del Gobierno Vasco y la consejera les han explicado los criterios que se siguen para estas concesiones y les han informado de que pueden ser revocadas si los presos no cumplen las condiciones establecidas.

Según ha explicado en un comunicado la AVT -han acudido a la reunión su presidenta, Maite Araluce, el consejero de la Asociación, Miguel Folguera, y la abogada Carmen Ladrón de Guevara- el encuentro se ha desarrollado en un clima de «buen entendimiento por ambas partes». Y han trasladado a los mandatarios vascos las «principales inquietudes de las víctimas del terrorismo».

En primer lugar, les ha transmitido «la honda sensación de revictimización que están experimentando las víctimas con la concesión de terceros grados a presos de ETA, siendo percibidos por el colectivo como una suerte de indultos disfrazados de terceros grados».

«Hemos puesto el foco precisamente en los últimos terceros grados, que se han concedido a presos que no han cumplido ni la mitad de la condena, y hemos explicado que, si un tercer grado ya es complicado de explicar a una víctima, estos casos resultan demoledores para ellas», ha indicado la AVT.

La asociación ha señalado que Pradales y San José les han escuchado «atentamente», les han explicado los criterios que se siguen para realizar estas concesiones, y han subrayado que, «si los presos no siguen las condiciones fijadas, siempre pueden ser revocados» los terceros grados.

La AVT ha apuntado que también se ha tratado el tema de «las cartas de supuesto perdón» de los presos de ETA, y han hablado de «establecer algún tipo de cauce para que las víctimas que así lo quieran, puedan acceder a ellas».

Actos de enaltecimiento

Otro de los asuntos que han abordado durante la reunión ha sido, tal como ha explicado este colectivo de víctimas, los actos de «enaltecimiento del terrorismo» que han sido «la tónica predominante» en las fiestas de verano de Euskadi.

«Les hemos transmitido que el Parlamento Vasco cuenta desde mayo con una propuesta legislativa para sancionar estos actos», ha apuntado, para indicar que han entregado al lehendakari y a la consejera el informe de la AVT sobre «el impacto psicológico en las víctimas que producen los actos de recibimiento y homenaje» a presos de ETA.

Además, les han advertido de que no solo «hay que tener en cuenta solo este dolor» en los damnificados, sino también «el peligroso mensaje de justificación de la violencia que se lanza a la juventud».

Por último, han consensuado «seguir trabajando en los proyectos de colaboración» que tienen en marcha para mejorar la situación de las víctimas del terrorismo en Euskadi, y se han comprometido a «mantener esta fluida comunicación en el futuro por el bien» de estas.