Urkullu se abre a reunirse con Puigdemont si el expresident catalán lo solicita A la espera. Iñigo Urkullu y Carles Puigdemont, en un encuentro que mantuvieron el año pasado en Barcelona. / TONI ALBIR / EFE Urkullu, que cerrará en unos días la cita con Torra, debería ir a Bruselas para ver al expresident | El Gobierno Vasco esperará a la llamada del exjefe del Govern ya que «no estamos interesados en hacer cosas que no nos corresponden» A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 31 agosto 2018, 07:19

El lehendakari no tendría ningún problema en reunirse con Carles Puigdemont si el expresident se lo pide. La posibilidad de este encuentro surge tras conocerse que el exjefe del Gobierno de la Generalitat trasladó al actual president que él también querría estar en el encuentro con Iñigo Urkullu, una cita que precisamente acordaron -en una conversación telefónica del miércoles por la tarde- mantener en los próximos días. Fuentes de Lehendakaritza aseguraron ayer a este periódico que Urkullu «no pondrá pegas» a mantener un encuentro que, por otra parte, el político catalán de momento no ha solicitado personalmente y que desde el Gobierno Vasco entienden que debería ser el propio Puigdemont quien se debería poner en contacto directamente con el jefe del Ejecutivo vasco, si así lo considera. «El expresident no necesita ningún intermediario», apuntaron las mismas fuentes.

En cualquier caso, insistieron que el lehendakari actuará en este caso del mismo modo que en el de la visita a la cárcel de Lledoners al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. «Siempre que nos lo pidan ellos, responderemos. No estamos interesados en hacer cosas que no nos corresponden», apostillaron desde Lehendakaritza.

Si finalmente se produce la reunión Urkullu-Puigdemont, el lehendakari tendría que trasladarse probablemente a Bélgica, ya que el expresident de la Generalitat se encuentra actualmente en Waterloo, al sur de Bruselas, donde estableció su nueva residencia después de abandonar Alemania. Sobre este extremo, sin embargo, el Gobierno Vasco no detalla el cómo, el dónde ni el cuándo, pero sí apunta que si el político catalán quiere mantener esa cita «seguro que se busca la fórmula».

La Generalitat niega que la llamada de Torra a Urkullu fuera para hacerle ningún reproche

La reunión de Puigdemont no sería la primera que mantiene con un político vasco desde su huida a Bélgica, ya que anteriormente se vio en sendos encuentros, sin luz y taquígrafos, con el jeltzale Joseba Egibar y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. El portavoz parlamentario del PNV y líder del partido en Gipuzkoa celebró el pasado 7 de diciembre una breve reunión privada en Bruselas, en la que le trasladó al expresident su apoyo ante la situación que vive y la amenaza de detención que pende contra él si regresa a Cataluña. Egibar participó ese día en la multitudinaria manifestación de la capital comunitaria para reclamar la libertad de los políticos catalanes presos y en apoyo al expresident. Un mes después, en enero, el coordinador general de EH Bildu se reunió en secreto, también en Bruselas, con el expresident para expresarle su apoyo y analizar la situación de Cataluña y Euskadi.

La reunión que sí parece estar más cercana es la que protagonizarán Iñigo Urkullu y Quim Torra en los próximos días. Será su primer encuentro desde que el político catalán accedió a la presidencia de la Generalitat. Ambos mandatarios ajustarán la próxima semana sus agendas y buscarán una fecha, que desde el Ejecutivo de Vitoria esperan que sea «cuanto antes». La decisión de acordar ya una fecha para el encuentro oficial la tomaron ambos el pasado miércoles por la tarde en una conversación telefónica en la que Quim Torra le reprochó que en la inauguración del nuevo curso político en San Sebastián, el pasado martes, «solo pidiera la excarcelación de Oriol Junqueras», a quien visitó en la cárcel el 14 de agosto, extremo que negó el lehendakari. En esa comparecencia, en contra de lo afirmado por un medio de comunicación catalán, Urkullu pidió, y así lo recogió este periódico, excarcelar a todos los políticos catalanes y que estos pudieran tener capacidad de discurso ante la sociedad para favorecer, a su juicio, la distensión y mejorar la cohesión social. Tras la aclaración acordaron citarse por vez primera para rebajar los recientes malentendidos entre Urkullu y JxCat.

Respeto desde la Generalitat

Desde la Generalitat negaron ayer que la llamada telefónica sirviese para hacer ningún reproche al lehendakari. De hecho, estas mismas fuentes señalaron a la Cadena Ser que, «obviamente, no cabe otra postura que respetar las declaraciones y acciones llevadas a cabo por el lehendakari». Añadieron que el objetivo de la llamada no era otro que el mostrar su disposición a fijar un encuentro. Desde el Govern también quisieron dejar claro que, en su política respecto a los presos políticos catalanes «no hacen distinciones», que todos son iguales y que, en las visitas que realizan semanalmante a la cárcel, el encuentro es con todos ellos. Remarcaron que es totalmente respetable la decisión de Urkullu de visitar únicamente a Junqueras y no al resto de políticos encarcelados en la misma prisión, una circunstancia que, por otra parte, criticó la vicepresidenta del PDeCAT en una entrevista el pasado domingo en este periódico.