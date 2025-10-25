El lehendakari plantea acordar el nuevo estatus vasco sobre «la base de la disposición adicional del Estatuto de 1979»

El lehendakari, Imanol Pradales, ha publicado este sábado, coincidiendo con el 46 aniversario del Estatuto de Autonomía de Gernika, una carta en la que introduce ... nuevos planteamientos para renovar el marco estatutario vasco. Propone utilizar la Disposición Adicional del Estatuto de 1979 como «base para avanzar hacia un pacto que mejore nuestro autogobierno». En la misiva el lehendakari recuerda que esta disposición legal, que recoge que «la aceptación del régimen de autonomía no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia» y podrán ser «actualizados», es un auténtico «pacto político» que reconoce la aceptación por parte de España del «hecho diferencial vasco».

La carta pública, titulada precisamente 'El hecho diferencial del autogobierno vasco', llega en pleno debate sobre las bases del futuro nuevo estatuto vasco que negocian PNV, EH Bildu y PSE-EE, con el derecho a decidir de Euskadi como principal escollo, rechazado por los socialistas. Y mientras las dos formaciones abertzales trabajan en un pacto que recoja un «Concierto Político», similar al Concierto Económico, como opción para blindar la bilateralidad con el Estado español, como publica hoy este periódico.

«Salto cualitativo»

Pradales, sin aludir a ese concepto ni tampoco al controvertido derecho a la autodeterminación, sí que habla de actualizar el nuevo estatus a través de una fórmula ya recogido en el vigente Estatuto, la de la disposición adicional, que «fundamenta una relación entre iguales» con «mecanismos que garanticen lo acordado y resuelvan las legítimas diferencias que pudieran existir en cuanto a su cumplimiento».

La vía de la disposición adicional del Estatuto, en paralelo también a la disposición adicional primera de la Constitución española, ha sido defendida históricamente por constitucionalistas como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los 'padres' de la Carta Magna, como una solución legal al encaje del País Vasco en España refrendado de forma legal por los vascos, en vez del clásico derecho de autodeterminación que divide a los partidos.

Pradales insiste en que, pasados 46 años, y cuando de aquí a final de año confía en cerrar con el actual Gobierno central las transferencias pendientes, «nos encontramos en el momento de dar el paso definitivo» y de «dar un nuevo salto cualitativo». Lo razona en que «la sociedad vasca es hoy muy distinta y afronta nuevos retos como la migración, la transformación industrial y tecnológica, el desarrollo nacional de Euskadi o la participación directa en las instituciones de la Unión Europea».

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico defiende que «necesitamos un nuevo marco que garantice el cumplimiento de lo acordado a través de un modelo de bilateralidad efectiva y un sistema de garantías imparcial» que «impida decisiones unilaterales que, como hasta ahora, erosionen o limiten el Autogobierno alcanzado».

Pradales pide «asumir de manera íntegra la competencia judicial»

Es en este punto donde subraya, por vez primera en este debate, que «la vía está recogida en la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika de 1979, como instrumento que implica el »reconocimiento del autogobierno como un derecho originario sin que sea el resultado de ningún tipo de concesión, la cesión de parte de nuestras libertades para posibilitar el encaje coyuntural de Euskadi en el Estado y, por consiguiente, la aceptación por parte de este último del 'hecho diferencial vasco'». Sobre esta base, dice, «es hora de avanzar hacia un pacto que mejore nuestro Autogobierno. Debemos hacerlo por quienes fueron, por quienes somos y, sobre todo, por quienes vendrán». Además, el lehendakari ha pedido «nuevas capacidades políticas que nos ayuden a encarar nuevos desafíos como, por ejemplo, la migración», que permitan «asumir de manera íntegra la competencia judicial, respetando el principio de unidad jurisdiccional».

Mensaje a Sánchez

Tras repasar la historia para fraguar aquel acuerdo de 1979 que permitió a los vascos aprobar el primer estatuto de autonomía tras la muerte de Franco, adelantándose a Cataluña, Pradales sí recuerda al presidente español, Pedro Sánchez, que «tiene ante sí la oportunidad de saldar la deuda histórica y cumplir el compromiso adquirido ante el Pueblo Vasco» de cerrar este año la decena de transferencias pendientes, entre ellas la gestión completa de la Seguridad Social o infraestructuras como el Puerto de Pasaia.