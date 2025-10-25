Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, en la Casa de Juntas de Gernika. Javier Zorrilla / EFE

El lehendakari plantea acordar el nuevo estatus vasco sobre «la base de la disposición adicional del Estatuto de 1979»

Pradales publica una carta en el 46 aniversario de la aprobación de la carta autonómica de Gernika, en la que defiende esa vía legal para lograr «un pacto que mejore nuestro autogobierno»

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:00

Comenta

El lehendakari, Imanol Pradales, ha publicado este sábado, coincidiendo con el 46 aniversario del Estatuto de Autonomía de Gernika, una carta en la que introduce ... nuevos planteamientos para renovar el marco estatutario vasco. Propone utilizar la Disposición Adicional del Estatuto de 1979 como «base para avanzar hacia un pacto que mejore nuestro autogobierno». En la misiva el lehendakari recuerda que esta disposición legal, que recoge que «la aceptación del régimen de autonomía no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia» y podrán ser «actualizados», es un auténtico «pacto político» que reconoce la aceptación por parte de España del «hecho diferencial vasco».

