El lehendakari mide su capacidad de ganarse nuevos apoyos en el pleno de política general

El lehendakari, Iñigo Urkullu, afronta hoy el primero de los «momentos complicados» que vaticinó la semana pasada ante el grupo parlamentario del PNV. El pleno de política general que abre el curso político en el Parlamento Vasco será utilizado por la oposición para recordar al Gobierno de coalición de PNV y PSE su minoría en la Cámara y hacerle ver que la segunda parte de la legislatura no será un camino de rosas. El lehendakari lo sabe y ayer se preparaba para un debate «bronco», según avanzaron algunos de sus colaboradores, aunque el objetivo es salir del trance con la opción de dejar abiertas todas las vías de acuerdo con la oposición. Los dos últimos años de la legislatura serán largos y el Ejecutivo de Urkullu no puede permitirse perder ningún posible apoyo a estas alturas.

Elkarrekin Podemos y el PP han adelantado en los últimos días que pasarán varias facturas a Urkullu en el pleno de control, mientras que EH Bildu se ha mostrado como el menos beligerante entre los grupos de la oposición. De hecho, es probable que hoy mantenga una postura de mano tendida hacia el lehendakari, con la exigencia de que su gabinete dé un «giro social» a sus políticas, empezando por los Presupuestos que llevará en los próximos meses al Parlamento. La sintonía que Urkullu logre encontrar hoy con la portavoz parlamentaria de la coalición soberanista, Maddalen Iriarte, puede poner la primera piedra para un entendimiento inédito entre las dos fuerzas abertzales de cara a las cuentas vascas de 2019.

En cualquier caso, el lehendakari no dirigirá a los grupos de la oposición gestos enfocados a los Presupuestos en el discurso que abrirá el pleno de política general, según adelantan fuentes de Lehendakaritza. Centrará su alocución en la gestión llevada a cabo por el Ejecutivo en los dos últimos años y en el cumplimiento de los objetivos de gobierno. Urkullu considera que este pleno no es el mejor momento para poner sobre la mesa la negociación de las cuentas, cuando ni siquiera existe un proyecto sobre el que debatir. Además, ante la previsión de que la sesión pueda ser «bronca», es mejor no quemar naves cuando aún hay poco que ganar.

Urkullu llega al pleno de política general fuera de su zona de confort porque la pérdida del PP como socio preferente para los Presupuestos, tras el apoyo del PNV a la moción de censura contra Rajoy, pone en riesgo la aprobación de las cuentas de 2019. El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, preparaba ayer un contundente mensaje de oposición a Urkullu, sobre todo tras el acuerdo de PNV y EH Bildu sobre las bases del nuevo estatus para Euskadi. Alonso censurará que se siente «engañado» por el lehendakari, cuyos mensajes para «ensanchar los consensos» aún no han dado frutos en la ponencia de autogobierno, lo que aleja un hipotético apoyo del PP a los Presupuestos. Además, aunque el líder popular no lo verbalice desde la tribuna, es patente que el respaldo del PNV a la moción de censura contra Rajoy también ha dinamitado muchos puentes entre ambos partidos.

Contexto preelectoral

La actual distancia con el PP es uno de los factores que complican el inicio de curso para el Gobierno de Urkullu, pero no es el único. Desde Lehendakaritza advierten que la cercanía de las elecciones forales y municipales de mayo de 2019 puede influir en las posiciones políticas de los grupos de la oposición, que podrían verse tentados a apretar las clavijas al Ejecutivo de coalición de PNV y PSE para dificultar su camino. Jeltzales y socialistas están a un solo parlamentario de la mayoría absoluta en la Cámara de Vitoria, pero ese escaño que les falta es determinante en cada votación, por lo que deben ganarse el apoyo o la abstención de un grupo de la oposición para sacar adelante cualquier iniciativa.

El Pleno de hoy Discurso del lehendakari Dará comienzo a las 9.30 y Urkullu tiene dos horas de margen, aunque su alocución durará alrededor de una hora y cuarto. Tras el discurso, la sesión quedará suspendida. Turno de los grupos A las 14.30 horas llegará el turno de los grupos, de menor representación a mayor, que dispondrán de media hora cada uno. Réplica del lehendakari Urkullu dará una respuesta conjunta a los grupos sin límite de tiempo. Réplica de los grupos Cada grupo contará con 10 minutos para una última intervención.

Elkarrekin Podemos anunció ayer que su discurso en el pleno de hoy será duro con el Gobierno Vasco, al que acusa de dar la espalda a muchas necesidades sociales de la ciudadanía vasca. Su portavoz, Lander Martínez, también recordará a Urkullu escándalos como el de la OPE de Osakidetza o la relación del PNV con casos de corrupción como el de De Miguel. La coalición morada será la que más distancias marque respecto a un posible apoyo presupuestario.

El menos político

El lehendakari tratará de acercarse a los grupos de la oposición con un mensaje de gestión en el que avanzará algunas iniciativas de corte social, como un plan para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Será «el menos político» de los discursos que ha pronunciado Urkullu desde que llegó al poder hace seis años, ya que la desaparición de ETA y la encomienda de un texto articulado sobre el nuevo estatus a un grupo de expertos ajeno al Parlamento harán que ambos temas no capitalicen la mayor parte de su alocución.

Por su parte, la líder del PSE, Idoia Mendia, hará un alegato a favor de los «acuerdos entre diferentes» que también irá dirigido al PNV, su socio de gobierno.