El lehendakari, en el funeral de Valencia

El lehendakari, Imanol Pradales, asiste al funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario ... de la tragedia. Es uno de los doce presidentes autonómicos presentes, entre los que destaca la ausencia de la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El lehendakari ha llegado pocos minutos después de las cinco de la tarde a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lugar elegido por el Gobierno central para celebrar las exequias. De riguroso luto, Pradales forma parte de la amplia delegación institucional que asiste a este acto de recuerdo a la víctimas de la tragedia que castigó a parte de la provincia de Valencia, así como Albacete, Cuenca y Málaga.

En el homenaje solemne a las víctimas participan más de 800 personas, entre representantes institucionales, políticos y familiares de los fallecidos. No ha acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal.