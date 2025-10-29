Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Pradales, a su llegada al funeral, este miércoles en Valencia. EFE

El lehendakari, en el funeral de Valencia

Imanol Pradales asiste al homenaje a las víctimas de la dana de hace un año

DV

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:46

El lehendakari, Imanol Pradales, asiste al funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario ... de la tragedia. Es uno de los doce presidentes autonómicos presentes, entre los que destaca la ausencia de la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

