El lehendakari, en el funeral de Valencia
Imanol Pradales asiste al homenaje a las víctimas de la dana de hace un año
DV
Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:46
El lehendakari, Imanol Pradales, asiste al funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario ... de la tragedia. Es uno de los doce presidentes autonómicos presentes, entre los que destaca la ausencia de la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El lehendakari ha llegado pocos minutos después de las cinco de la tarde a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lugar elegido por el Gobierno central para celebrar las exequias. De riguroso luto, Pradales forma parte de la amplia delegación institucional que asiste a este acto de recuerdo a la víctimas de la tragedia que castigó a parte de la provincia de Valencia, así como Albacete, Cuenca y Málaga.
En el homenaje solemne a las víctimas participan más de 800 personas, entre representantes institucionales, políticos y familiares de los fallecidos. No ha acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión