Lasa reconoce la valentía de los presos disidentes de ETA que pasaron «de héroes a traidores» Urrosolo Sistiaga, Landaburu y Lasa, ayer tarde en el Koldo Mitxelena. / USOZ La viuda de Jáuregui y el exrecluso de ETA Urrosolo Sistiaga comparten en Donostia una charla sobre la vía Nanclares y la política penitenciaria A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 octubre 2018, 07:52

El expreso de ETA Joseba Urrosolo Sistiaga, acogido a la denominada vía Nanclares, y Maixabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por la banda terrorista el 29 de julio de 2000, compartieron ayer, por primera vez en público, una charla sobre 'La convivencia y la política penitenciaria: la experiencia de la vía Nanclares'. Lo hicieron de la mano de Gogoan, la asociación en defensa de una memoria digna, en una sala del Koldo Mitxelena Kulturgunea de San Sebastián, repleta de público, entre el que se hallaban muchas víctimas de ETA. El papel de moderador le correspondió también a una víctima de ETA, el periodista Gorka Landaburu.

Urrosolo Sistiaga fue el primero en intervenir y tras un extenso repaso a cómo llegó a la decisión de desmarcarse de la violencia de ETA, explicó que lo mejor de la vía Nanclares fue que «pudimos decidir por nosotros mismos». Explicó que hicieron sus propias reflexiones y aportaciones, y que entendieron que había que recuperar la convivencia. «Para ello había que cerrar heridas, asumiendo lo brutal, lo injusto e inaceptable de haberlas generado», citó el expreso. Él y la treintena de reclusos que finalmente accedieron a esa vía de reinserción estaban convencidos de que los cambios solo podían llegar si se hacía «un esfuerzo de recuperación de una convivencia normalizada».

Ese camino «fue largo», relató Urrosolo tras explicar que en Nanclares llegaron «a lo evidente: que era tan cuestionable y rechazable torturar como que te torturen; tan injustificable matar como que te maten». Y se preguntó «cómo seguir justificando ante los jóvenes, como reflexión para el futuro, una pena de muerte que nosotros mismos decidíamos, aplicábamos y, en cambio, rechazábamos como método para aplicar justicia». Expuso que por lo tanto no les costó mucho «asumir que todas las vulneraciones contra las personas en las que habíamos participado no habían debido ocurrir».

Explicó también que algunos etarras críticos con la banda eran sensibles al sufrimiento cuando afectaba a su entorno y moría alguno de sus compañeros o se producían «casos de torturas», así como cuando ocurrían atentados con los que no estaban de acuerdo. Recordó entonces que el asesinato del socialista Isaías Carrasco «fue muy criticado en los patios de las cárceles», igual que el atentado del propio Landaburu, a quien dirigió su mirada mientras lo afirmaba. Pero también reconoció que se mostraron «insensibles» cuando se trataba de víctimas que consideraban «que sí debían ser objetivos» de sus acciones.

Encuentros restaurativos

Lasa, exdirectora de víctimas del Gobierno Vasco y participante en los denominados encuentros restaurativos entre internos disidentes de ETA y afectados por el terrorismo, recordó que el 26 de mayo de 2016 fue a la cárcel de Nanclares a ver a una de las personas que «más daño me ha hecho en mi vida». Se refería a Luis Carrasco. Con él charló durante tres largas horas. «A la salida de la entrevista con el asesino de mi marido, me sentí bien, me había quitado un peso de encima», rememoró. Ese día no fue sola a la prisión, iba acompañada de sus escoltas porque, entonces, ella también «estaba amenazada por ETA». En su encuentro con Luis Carrasco le dijo: «Has sido valiente por el paso que has dado porque, en tu pueblo, en tu entorno, has pasado de ser un héroe a ser un traidor». Sobre la situación del propio Carrasco y del resto de presos disidentes de ETA que se acogieron a la vía Nanclares apuntó que «utilizaron equivocadamente una injustificable violencia, quebraron decenas de vidas y pisotearon la dignidad humana, pero tuvieron la capacidad y la valentía de pasar de verse a sí mismos como héroes a descubrirse como asesinos».

En otro encuentro restaurativo, ya sin la cobertura institucional de la vía Nanclares, durante el gobierno de Rajoy, tuvo la oportunidad de verse cara a cara con otro participante en el atentado a su marido, Ibon Etxezarreta. El todavía preso en Nanclares le escribió una carta para pedirle un encuentro y ella aceptó. «Cuando vino, apareció con un ramo de trece flores rojas y una blanca. Las rojas eran su vida anterior. La blanca era la esperanza», relató emocionada. Etxezarreta es el único preso de la vía Nanclares que aún no ha dado el paso al régimen de semilibertad y ayer el propio Urrosolo se quejó de la «terquedad» en la «actitud de mantenerlo» en prisión cuando, a su entender, «cumple todos los requisitos» para el tercer grado.