Lanzarote, el último refugio de Mario Onaindia El socialista Mario Onaindia falleció en Vitoria el 31 de agosto de 2003. / JOSE MARI LÓPEZ Familia y compañeros del político socialista e intelectual recuerdan su trayectoria, al cumplirse mañana 15 años de su muerte | A. GONZÁLEZ EGAÑA Jueves, 30 agosto 2018, 16:21

«Mario Onaindia era un muro contra la intolerancia, un luchador por la libertad obsesionado por la unidad de la izquierda y por que la generación en la que surgió ETA fuera capaz de acabar con ella». Así le recuerdan su viuda y compañeros y amigos del político socialista que compartieron su vida con una de las figuras clave de la política vasca de la democracia, de cuyo fallecimiento en Vitoria se cumplen mañana quince años. El Mario Onaindia político fue capaz de transitar desde un nacionalismo radical en ETA en los 60 hasta su posición en los últimos años como dirigente del PSE-EE y defensor de la Constitución y del Estatuto de Gernika, militancia que le obligó además a vivir sus últimos años escoltado. «Siempre tuvo claro que había que combatir las ideas, pero respetando a las personas», recuerda su viuda Esozi Leturiondo.

Del Mario Onaindia intelectual que escribía en castellano y en euskera «mejor que aquellos que le criticaban», es inevitable destacar su amplia producción literaria de más de 20 libros, 49 contribuciones a libros colectivos, la traducción de 15 obras, más de 200 artículos en revistas y publicaciones no diarias, y casi 400 artículos en publicaciones diarias. «Tenía un afán por el conocimiento que no era normal, había hecho dos doctorados y hubiera podido hacer más. Era una mente privilegiada. Si le dabas un libro hoy, mañana ya lo había leído y se había enterado de todo», rememora Alberto Agirrezabal, amigo y secretario de la Fundación Mario Onaindia.

De hecho, los últimos años de su vida, Mario Onaindia convirtió la isla canaria de Lanzarote en su último refugió. En un apartamento alejado del bullicio turístico, pasó largas temporadas vacacionales y fue donde dio forma a la segunda parte de sus memorias que tituló 'El aventurero cuerdo', un legado que dejó inacabado debido al cáncer de colon por el que falleció a la edad de 55 años.

¿Por qué Lanzarote? Lo explica su viuda. A Onaindia le invitaron a la inauguración de un centro cultural y dio allí una conferencia. «Fue cuando descubrió la isla y se enamoró de ella», relata. La pareja empezó a ir de vacaciones incluso antes de tener a sus dos hijos y a partir de entonces se convirtió en un destino fijo para los Onaindia Leturiondo. «Cuando enfermó se empeñó en comprar un apartamento, una idea de la que yo no estaba del todo convencida, pero pudo más su ilusión», relata. En Lanzarote escribía, nadaba, paseaba y escuchaba música clásica. «Era muy curioso porque no tenía oído para la música y siempre me mosqueaba que alguien que no tuvieran esas dotes pudiera tener esa afición», evoca con ternura Esozi Leturiondo.

Si algo distingue a Mario Onaindia de otros políticos de su generación es su labor en el campo de la cultura. Era un lector voraz, le daba por un tema y lo leía absolutamente todo, filosofía, historia... «Una vez nos fuimos a Barcelona con el dinero justito y allí descubrió una librería en la que se gastó todo el presupuesto que teníamos para el viaje».

El Zazpi de Zarautz

Agirrezabal explica que el Zazpi de Zarautz fue también su refugio. Aquí presentaba sus libros y por eso se implicaron en que la sede de la Fundación fuera en Zarautz en el propio ezkertoki. «A Mario le gustaba mucho la vida y estar con los amigos, disfrutó mucho de la vida porque sabía disfrutarla», apunta Agirrezabal.

El secretario de la fundación recuerda que desde el inicio de su trayectoria política se interesó por la lucha social y la lucha nacional, participó en actividades organizadas por EGI y militó en CC OO. Esa búsqueda del encuentro entre nacionalismo e izquierda le llevó a ingresar en ETA en 1967. Enseguida pasó a la clandestinidad y fue detenido en 1969 en Bilbao. En 1970, fue condenado a muerte, en el Proceso de Burgos. Cinco años después fue trasladado con el resto de prisioneros a la prisión de Córdoba, de donde salió en 1977 al «extrañamiento» en Bruselas. «En la cárcel fue uno de los que más hizo para procurar la disolución de ETA. Y lo logró en parte transformando a los polimilis en un partido político finalmente autonomista: Euskadiko Ezkerra», repasa Agirrezabal sobre la figura de Mario Onaindia.