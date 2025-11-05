Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Movilización de Ernai este mes de septiembre en Donostia. Sara Santos

Un juzgado de Vitoria anula 7 de las 133 multas impuestas a Ernai y obliga al Gobierno Vasco a devolver el dinero

Las sanciones ascendían en un primer momento a 290.500 euros y 22 de ellas también han sido rebajadas

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Vitoria ha emitido una sentencia firme con la que anula siete de las 133 multas -que en ... un principio ascendían hasta los 290.500 euros- impuestas a las juventudes de Sortu, Ernai, y obliga al Gobierno Vasco a devolver el dinero de las sanciones y a pagar todos los costes del proceso judicial. También se ha rebajado otras 22 multas de entre 1.500 y 2.500 euros a 600. Así lo han explicado este miércoles en Bilbao los portavoces de Ernai, que han denunciado este proceso como «una operación para arrinconar y desgastar a los movimientos sociales» y para «acabar con la viabilidad de la organización».

