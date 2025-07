Bingen Zupiria (Hernani, 1961) afronta las vacaciones de verano tras unos ataques a la Ertzaintza que le han llevado a elevar el tono en una ... enérgica defensa de la Policía vasca como pilar del autogobierno. «Hay un pulso interno entre los jóvenes radicales y algunos discursos nos retrotraen al pasado», sostiene.

–¿Los últimos ataques a la Ertzaintza y a las policías locales –el último en Algorta después de los registrados en Vitoria, Ordizia, Hernani y Beasain son una señal de que volvemos al pasado? ¿Está superado ese peligro de vuelta a la kale borroka o no?

–Lo más grave que se ha producido en los últimos días ha sido el pronunciamiento político de EH Bildu que ha cuestionado el carácter democrático de la Ertzaintza. Es el momento de recordar cuál fue su origen. Este país, cuando apostó por el Estatuto en 1979, mayoritariamente, optó por crear la Ertzaintza como una policía democrática porque decidimos que la seguridad también tenía que ser un asunto nuestro. Veníamos de la dictadura, donde las fuerzas de seguridad eran la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y la trayectoria de la Ertzaintza ha estado estrechamente vinculada al desarrollo democrático de todas nuestras instituciones y, por otro lado, también ha estado condicionada por la realidad que hemos vivido, también desde el punto de vista delictivo y de las dificultades de convivencia. No podemos olvidar todo esto, sobre todo a quienes combatieron durante muchos años las instituciones democráticas que habíamos creado y cuestionaron el carácter de la Ertzaintza como policía vasca y atentaron contra ella. Que sean ellos o sus sucesores quienes pongan en cuestión el carácter democrático de la misma es algo que políticamente no debemos aceptar.

–¿Hay riesgo de vuelta atrás?

–Creo que no. Lo que sí advierto es algunos discursos políticos que nos retrotraen a expresiones de aquellos tiempos. Cuando alguien para, por ejemplo, denunciar el caso de las torturas que se han producido en este país, necesita decir que el uso y el abuso de la tortura estuvo ligado a la división territorial impuesta en nuestra comunidad nos devuelve a discursos que creíamos superados.

–Con ese pronunciamiento de EH Bildu que usted critica, ¿esta dando la coalición una cobertura política a los incidentes?

–No me atrevería a decir eso. Pero si tenemos problemas de seguridad y problemas de convivencia nuestros pronunciamientos deberían ser tajantes. Tenemos una oportunidad para hablar de lo que entendemos todos por seguridad. Para mí la seguridad está directamente vinculada con la convivencia, a los derechos y a las obligaciones que tenemos. Derechos que legal y constitucionalmente nos corresponden pero entre las obligaciones tiene que estar también la de respetar la legalidad. Y si no nos gusta, cambiarla. Y tiene que estar también el respeto por los demás. Y hay actuaciones que rompen la convivencia.

–Usted ha sido objeto de ataques personales con pintadas en su pueblo natal, en Hernani. ¿Cómo se siente ante estas amenazas?

–La mayor afección es que el nombre que he visto reflejado en el frontón de Hernani, que es algo muy familiar para mí, es el de mi difunto padre. Eso me ha dolido mucho.

–¿Ha recibido muestras de solidaridad?

– He recibido muchos mensajes de solidaridad de todo tipo y agradezco públicamente todos y cada uno de ellos.

–¿De dirigentes de EH Bildu?

–Sí, sí, los he recibido,

– ¿Del alcalde de Hernani (Xabier Lertxund, de EH Bildu)?

–Sí, sí, desde el primer momento.

– ¿Y cómo valora esa posición de arrope personal de esos dirigentes y del alcalde?

–Bueno, yo agradezco todos los mensajes que he recibido de apoyo. Solo pido que cuando presenciemos y nos enfrentemos a situaciones que rompen la convivencia seamos firmes en su rechazo público. Eso creo que es lo más importante, más allá de los mensajes personales.

–¿Los mensajes personales no son suficientes?

–Políticamente debemos dar un paso más.

–¿Qué papel está teniendo GKS en este contexto de incidentes?

–Todos observamos que hay un enfrentamiento entre las juventudes, digamos, oficiales de Sortu-Bildu y las personas que están alineadas con GKS. Esto lo estamos viendo en diferentes pueblos. Estamos viendo cómo se libra un pulso en la juventud radical por la ocupación de las gaztetxes y por liderar luego la contestación en su desalojo o ante su desalojo. Estamos viendo también la confrontación que tienen en el mundo universitario, especialmente yo diría que en el campus de Álava. Estamos viendo también la bronca que tienen a cuenta de las txosnas. Es una cuestión que les afecta a ellos y creo que nos están utilizando a los demás para dirimir sus diferencias. GKS en Gasteiz decide hacer una acampada no comunicada y que a la iniciativa de la Ertzaintza de identificar a los responsables de esa acampada se le responde con violencia. Y luego además se dice que quien ha iniciado la violencia y ha creado una situación de tensión es la Ertzaintza. Creo que está buscando con esa acción y ese comportamiento una provocación para dirimir sus diferencias y para mostrarse unos más aguerridos y más confrontadores que otros.

«Lo más grave ha sido el posicionamiento de EH Bildu al cuestionar el carácter democrático de la Ertzaintza»

–¿Ve una estrategia planificada por parte de GKS detrás?

–Desconozco eso, no lo sé. Pero sí constato algo que se está produciendo también entre los jóvenes más próximos a la izquierda abertzale, que se está produciendo en torno a las txosnas y algunos gaztetxes donde quienes lideran la contestación, y creo que son los de GKS, tienen comportamientos que son abusivos y totalitarios con quienes no le siguen en todo. Y ahí les tratan a personas que han sido compañeras y amigas hasta hace muy poco tiempo como si fueran enemigos o disidentes creando situaciones están rayando la ruptura de la convivencia que han tenido. Esos comportamientos no deberían ser de recibo.

–El sindicato EUSPEL de la Ertzaintza ha dicho que se está perdiendo el respeto a la policía, a la autoridad en la sociedad vasca. ¿Está de acuerdo?

–Es muy probable que en toda Europa se estén produciendo fenómenos nuevos. Esta semana he estado viendo con mucho interés una serie policíaca en Suecia donde reproducen la vida de dos patrullas de Malmo y donde se ve cuál es la reacción y la posición que algunos sectores de esa sociedad tienen con respecto a su policía. Estamos asistiendo a algo que es general en toda Europa que probablemente además se ha enrarecido después de la pandemia.

– La idea es que un uniforme antes paraba una primera agresión pero ya no. ¿Es así?

–No lo sé. Probablemente también se nos esté olvidando de dónde venimos. Yo recuerdo con mucha intensidad los años del terrorismo de ETA, de la kale borroka y los ataques durísimos que patrullas de la Ertzaintza sufrieron por parte de algunos ciudadanos en pueblos de este país. Y tampoco se les tenía mucho respeto.

–Desde estos sindicatos se dice que además de las palabras de apoyo que agradecen se tiene que materializar también el respaldo en más recursos humanos, económicos y materiales.

–Estamos realizando un esfuerzo permanente de mantener una relación de cercanía y entendimiento con todos los sindicatos de la Ertzaintza. Nos ha permitido también aprobar un plan de empleo para que en los próximos años podamos llegar a los 8.000 efectivos.

–Dicen los sindicatos que faltan 1.700 ertzainas más. ¿Está de acuerdo?

–El objetivo compartido ahora mismo es el de llegar a los 8.000 y nos faltan 800 para llegar a ese fin.

–¿Necesitamos más policía en la calle?

–Yo creo que la ciudadanía en general agradece la presencia de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal, por ejemplo en las calles de Donostia. Todavía se pueden dar más pasos para estrechar esa relación. Pero también constato que en algunos lugares hay algunas personas a las que les molesta.

Percepción de inseguridad

–¿Es hoy Euskadi un país más inseguro que hace cinco años?

–Después de la pandemia hubo un ligero descenso y ahora mismo el número de delitos que tenemos está rondando el número que había más o menos en el año 2019. En términos generales se mantiene en los mismos términos que el año pasado. Hoy hemos hecho públicos los datos delictivos del primer semestre del año 2025. Los datos nos están indicando que el número de delitos en términos generales se mantiene en los mismos términos que en el primer semestre del año pasado. Los delitos que mayor alarma pueden generar –como los robos con intimidación o en viviendas– han descendido y nos indican también que el número de violaciones ha descendido con respecto al primer semestre del año 2024. También nos indican que el número de hurtos se mantiene más o menos en esas cifras y que las denuncias por agresiones sexuales tras la reforma de la ley han aumentado ligeramente.

«Ver el nombre de mi difunto padre en las pintadas del frontón de Hernani me ha dolido mucho»

–Pero a la vez hay una especie de percepción social de que hay más inseguridad, que la noche es más agresiva. ¿Lo comparte?

–Por ejemplo, los incidentes de Vitoria, Beasain, Ordizia y Hernani fueron de noche... Quiero recordar también los incidentes que hemos tenido después de los partidos de la Euroliga en Bilbao en la pasada temporada. La mayor parte de estos incidentes se producen ya de noche y también constatamos que hay muchas personas que participan en ellos que han consumido alcohol y otro tipo de sustancias que seguramente altera su comportamiento.

–¿Detecta un riesgo de grupos racistas xenófobos organizados?

–Por ahora no, vemos algunas actitudes que son manifiestamente minoritarias y marginales.

– ¿Cree que, como señala el lehendakari, el que la hace la paga?

–Yo creo que el que la hace la paga. Ahí está el trabajo que los tribunales de justicia realizan para juzgar los casos que llegan a ellos y en un buen número castigan a los culpables de esos delitos. También hay algunos individuos que viven en nuestra sociedad que cometen delitos además de forma reiterada y que muy probablemente viven con cierta sensación de impunidad como consecuencia de que la acción de la justicia llega a pasados tres o cuatro años. La justicia es muy lenta. Todos los poderes de esta sociedad compartimos una preocupación por estos delitos reiterados. Existe una voluntad para analizar todas las posibilidades legales para abordar esa cuestión entre todos.

¿Cómo es posible que el 90% de los aspirantes a un puesto en la Ertzaintza para cubrir 230 nuevas plazas no hayan aprobado el previo examen psicotécnico?

–Primero hay que decir que el proceso aún no ha acabado, tiene cuatro fases y se han superado las dos primeras y la verdad es que ha sido muy llamativo, primero, que en la primera prueba, que era la de conocimientos, el 50% haya suspendido y el 90% tampoco haya superado las pruebas psicotécnicas. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que para aprobar una oposición y entrar en la Ertzaintza hay que estudiar. Necesitamos ertzainas preparados. Para ser ertzaina hay que estudiar. Y luego, probablemente, hay aspirantes que se han especializado en responder a determinado cuestionario de prueba psicotécnica y han descuidado otros modelos que también existen. Y esta vez el tribunal examinador y calificador ha decidido optar por otro modelo.

–¿La convocatoria de urgencia va a atajar el problema?

–Otra vez estamos hablando de preparación para un examen. En este tema también tenemos un acuerdo con las fuerzas mayoritarias que representan a los ertzainas, un acuerdo vinculado al plan de empleo y nos hemos comprometido en cuanto finalice este proceso que ahora está en marcha a hacer una nueva convocatoria para llegar a los números que necesitamos.

–¿Le molesta al consejero de Seguridad que en el contexto de los incidentes o de los ataques de las últimas semanas desde determinados sectores de la Policía se presenten también reivindicaciones de tipo laboral?

–Mi actitud con respecto a los sindicatos de la Ertzaintza desde que asumí esta responsabilidad como consejero de Seguridad hace un año ha sido siempre la búsqueda del entendimiento y la colaboración y no voy a confrontar públicamente con ellos.